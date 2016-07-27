به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که از ساعت ۱۴:۳۰ در تالار مناقصات هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران برگزار شد، مسئولین اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، مسئولین انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دکتر بیگلر مدیر کل اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، دکتر امیرخانی از حوزه روابط بین الملل وزارت بهداشت، ریاست هیئت امنای صرفه جویی ارزی، مشاوران ریاست و مدیر بازرگانی هیئت امنا، دکتر مدنی مدیر عامل شرکت تامین آوای سلامت و همچنین مدیران شرکت هلدینگ سلامت آواپزشک حضور داشتند.