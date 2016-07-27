به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا هاشمی بعدازظهر چهارشنبه در هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی استان سمنان به میزبانی پارک علم و فناوری استان در شاهرود، با بیان اینکه این شهرستان با ۴۳هزار کیلومتر مربع وسعت و ۲۶۰هزار نفر جمعیت یک سوم استان را تشکیل می دهد، بیان داشت: ۴۰هزار هکتار از اراضی این شهرستان تحت کشت هستند که ۲۵هزار هکتار از این بین به بخش زراعت و ۱۵هزار هکتار به مقوله باغداری اختصاص یافته اند که این نشان دهنده ظرفیت های شاهرود در مقوله کشاورزی است.

وی همچنین افزود: از این میزان اراضی موجود در شاهرود، سالانه ۴۱۰هزار تن محصول شامل ۲۳۰هزار تن محصولات زراعی، ۱۵۸هزار تن محصولات باغی در کنار ۵۶هزار تن تولیدات دامی تولید می شود که در این بین سهم انگور، ۷۸هزار تن، زردآلو ۳۵هزار تن و سیب ۲۴ هزار تن بوده است.

۳۴درصد صادرات استان سمنان در شاهرود است

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه ۳۴درصد صادرات این استان در شاهرود است، گفت: شاهرود از لحاظ معدن و کشاورزی دارای ظرفیت های ویژه ای در سطح استان و کشور است که با بهره گیری از آنها می توان در توسعه استانی، شهرستانی و منطقه ای بهره برد.

هاشمی درباره ظرفیت های بخش معدن شاهرود، توضیح داد: ۶۸نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده که از این تعداد ۴۰نوع در استان سمنان یافت می شود همچنین باید گفت از این ۴۰نوع ماده معدنی استان ۲۵نوع در شاهرود یافت می شود که این امر نشان دهنده ظرفیت خوب این شهرستان در بخش معدن است که از جمله مهمترین آنها می توان به کک و زغالسنک، پتاس و مس اشاره کرد.

وی افزود: از سوی دیگر شاهرود دارای ظرفیت های ویژه بخش کشاورزی مانند وجود مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی استان سمنان، خانه کشاورز که فعالترین تشکل صنفی کشاورزان در استان و کشور است، مرکز تحقیقات با ۱۷ دکترای تخصصی رشته کشاورزی، اراضی مستعد، بهره برداران ماهر و نیروی انسانی متخصص نام برد که با بهره گیری از آنها می توان در راستای توسعه گام برداشت هرچند به نظر می رسد تا کنون در استفاده از این ظرفیت ها موفق نبوده ایم.

گمرک و اتاق بازرگانی نیاز شاهرود

فرماندار شاهرود با بیان اینکه شهرستانی که یک سوم وسعت و جمعیت استان و ۳۴درصد صادرات آنرا در اختیار دارد می بایست حداقل دارای یک شعبه و دفتر اداره گمرک و اتاق بازرگانی باشد، گفت: در سال گذشته با انعقاد تفاهم نامه بین دو شرکت روسی و صنعت، معدن و تجارت شاهرود، چهار هزار تن انگور این شهرستان فقط به روسیه صادر شد که این نشان دهنده وجود بازار برای تولیدات شاهرود است اما این شهرستان همچنان از حداقل هایی مانند اتاق بازرگانی و گمرک محروم است.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود از فرودگاه شاهرود به مثابه یک ظرفیت تمام عیار برای صادرات استان سمنان نام برد و افزود: با تردد مسافران بین شاهرود و تهران نمی توان انتظار توجیه اقتصادی برای این فرودگاه را داشت لذا باید مرزهوایی برای صادرات محصولات توسط این زیر ساخت مهم و تاثیرگذار مهیا شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود نیز با اشاره به وضعیت کارخانه کنستانتره شاهرود افزود: این کارخانه در چهار سال تعطیلی خود ۱۱۰میلیارد تومان معادل بودجه چهار سال شهرستان به کشاورزان ضرر زد که خوشبختانه با پیگیری مسئولان و قول مساعد مدیران بانک کشاورزی استان، این مشکل رفع شده و به زودی تولید کنستانتره توحید بار دیگر از سر گرفته می شود.