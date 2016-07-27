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۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۳۱

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران:

مشارکت معاونت در طرح تشدید مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور

مشارکت معاونت در طرح تشدید مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران از مشارکت این معاونت در طرح تشدید مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا های سلامت محور با اولویت دارو، مکمل و شیرخشک، لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی با مشارکت فعال کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران،  در بازار مروی و خیابان ناصرخسرو از روز شنبه ۱۲ تیرماه در دو شیفت صبح و بعدازظهر شروع و همچنان ادامه دارد.

طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا های سلامت محور با اولویت دارو، مکمل و شیرخشک، لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی با مشارکت فعال کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران،  در بازار مروی و خیابان ناصرخسرو از روز شنبه ۱۲ تیرماه در دو شیفت صبح و بعدازظهر شروع و همچنان ادامه دارد.

این طرح  که با همکاری وزارت بهداشت ،دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، استانداری، گمرک، یگان ویژه انتظامی، دادستانی کل کشور و شهرداری تهران اجرا میشود تا پاکسازی کامل منطقه از کالاهای قاچاق ذکر شده ادامه خواهد داشت.

در این راستا معاونت های غذا و دارو  این دانشگاه ها بصورت روزانه از واحد های نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور و تجهیزات پزشکی، کارشناسان را در قالب یک اکیپ صبح و یک اکیپ عصر اعزام می نمایند.

کارشناسان اعزامی  با آموزش های دیده شده  و تبلت های مجهز به سیستم بررسی اصالت کالا (UID . GTIN) نقش بسیار پررنگ و فعالی را در کشف و ضبط کالاهای قاچاق تاریخ گذشته ایفا می کنند.

لازم به ذکر است تاکنون ۶۱ فروشگاه توسط اکیپ های دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد بازرسی قرار گرفته اند و اقدامات قانونی لازم در خصوص تخلف های مشاهده شده در محل با حکم قاضی همراه اکیپ بازرسی صورت پذیرفت.

کد مطلب 3725759

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