مشارکت معاونت در طرح تشدید مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا های سلامت محور با اولویت دارو، مکمل و شیرخشک، لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی با مشارکت فعال کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، در بازار مروی و خیابان ناصرخسرو از روز شنبه ۱۲ تیرماه در دو شیفت صبح و بعدازظهر شروع و همچنان ادامه دارد.

طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا های سلامت محور با اولویت دارو، مکمل و شیرخشک، لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی با مشارکت فعال کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، در بازار مروی و خیابان ناصرخسرو از روز شنبه ۱۲ تیرماه در دو شیفت صبح و بعدازظهر شروع و همچنان ادامه دارد.

این طرح که با همکاری وزارت بهداشت ،دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، استانداری، گمرک، یگان ویژه انتظامی، دادستانی کل کشور و شهرداری تهران اجرا میشود تا پاکسازی کامل منطقه از کالاهای قاچاق ذکر شده ادامه خواهد داشت.

در این راستا معاونت های غذا و دارو این دانشگاه ها بصورت روزانه از واحد های نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور و تجهیزات پزشکی، کارشناسان را در قالب یک اکیپ صبح و یک اکیپ عصر اعزام می نمایند.

کارشناسان اعزامی با آموزش های دیده شده و تبلت های مجهز به سیستم بررسی اصالت کالا (UID . GTIN) نقش بسیار پررنگ و فعالی را در کشف و ضبط کالاهای قاچاق تاریخ گذشته ایفا می کنند.

لازم به ذکر است تاکنون ۶۱ فروشگاه توسط اکیپ های دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد بازرسی قرار گرفته اند و اقدامات قانونی لازم در خصوص تخلف های مشاهده شده در محل با حکم قاضی همراه اکیپ بازرسی صورت پذیرفت.