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۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۱۶

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث خبر داد:

جان باختن عابر پیاده در برخورد با پراید در جاده تبریز- آذرشهر

جان باختن عابر پیاده در برخورد با پراید در جاده تبریز- آذرشهر

تبریز- مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: به دنبال برخورد خودرو پراید با عابر پیاده در جاده تبریز- آذرشهر، عابر پیاده جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب حسینقلی زاده گفت: ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه به دنبال برخورد خودرو پراید با عابر پیاده،  مرد حدودا ۴۵ ساله جان خود را از دست داد.

وی گفت: با اطلاع این حادثه به مرکز اپراتوری اورژانس ۱۱۵ تبریز که جاده تبریز- آذرشهر،  حوالی پتروشیمی روی داده بود، پایگاه فوریتهای پزشکی ۲۱۵ به محل اعزام شد.

حسینقلی زاده گفت: تکنسین های اعزامی با بررسی وضیعت مصدوم،  فوت عابر پیاده را که به علت شدت حادثه در محل فوت کرده بود،  تائید کردند.  

وی افزود: تجمع در محل حوادث،  احتمال بروز حوادث آتی را بدنبال دارد و همچنین ارائه خدمات امدادگران و عوامل انتظامی را با مشکل مواجه می کند.

کد مطلب 3725785

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