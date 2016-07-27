جان باختن عابر پیاده در برخورد با پراید در جاده تبریز- آذرشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب حسینقلی زاده گفت: ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه به دنبال برخورد خودرو پراید با عابر پیاده، مرد حدودا ۴۵ ساله جان خود را از دست داد.

وی گفت: با اطلاع این حادثه به مرکز اپراتوری اورژانس ۱۱۵ تبریز که جاده تبریز- آذرشهر، حوالی پتروشیمی روی داده بود، پایگاه فوریتهای پزشکی ۲۱۵ به محل اعزام شد.

حسینقلی زاده گفت: تکنسین های اعزامی با بررسی وضیعت مصدوم، فوت عابر پیاده را که به علت شدت حادثه در محل فوت کرده بود، تائید کردند.

وی افزود: تجمع در محل حوادث، احتمال بروز حوادث آتی را بدنبال دارد و همچنین ارائه خدمات امدادگران و عوامل انتظامی را با مشکل مواجه می کند.