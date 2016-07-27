به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دکتر شکراله سلمان زاده در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان که در سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: بی‌شک شیر مادر، بهترین غذای کودک در ماههای نخستین تولد اوست و تغذیه نوزاد با این شیر در دو سال اول زندگی، یکی از نعمت‌ها و موهبت‌هایی است که خداوند به انسان‌ها ارزانی داشته است.



وی ادامه داد: تحقیقات علمی نشان داده که تغییر ترکیبات شیر مادر از هنگام ولادت تا پایان دوران شیردهی با نیازهای غذایی، سلامتی و ایمنی کودک تناسب کامل دارد، از این رو کودکانی که از شیر مادر استفاده می‌کنند شش برابر دیگر کودکان شانس زنده ماندن دارند و شیر مادر به لحاظ داشتن مواد پروتئینی و ویتامینی بسیار، بیش از سایر غذاها برای نوزادان توصیه شده است.

رئیس مرکز بهداشت استان ادامه داد: کودکانی که در دوران نوزادی از شیر مادر تغذیه می کنند، از میزان هوش و توان جسمی بالاتری نسبت به سایر نوزادانی که از دیگر منابع غذایی تغذیه می کنند، برخوردارند و به طور کلی فواید شیر مادر و شیردهی علاوه بر تاثیر مستقیم بر نوزاد، می تواند برای مادر(خصوصا از نظر روحی ـ روانی) و وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی جامعه نیز تاثیر بگذارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اضافه کرد: در واقع تغذیه با شیر مادر نقش مهمی در آینده سلامت فرد داشته و انسان سالم محور توسعه است و می توان نتیجه گرفت تغذیه با شیر مادر کلید توسعه پایدار یک جامعه خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تغذیه با شیر مادر، لازم است در تمامی ادارات و دستگاه های دولتی، فرودگاه ها، پایانه ها و... مکانی تحت عنوان اتاق مادر و کودک در نظر گرفته شود تا مادران در محیطی آرام و ایمن به فرزندان خود شیر دهند.

معاون بهداشت دانشگاه در پایان، به لزوم الصاق پیوست سلامت در تمامی پروژه ها، طرح ها و برنامه های ملی و استانی اشاره کرد و گفت: پیوست سلامت، مجموعه ای از دستورالعمل ها، روش ها و ابزارهایی است که به صورت نظام هستند، اثرات بالقوه و گاهی ناخواسته یک طرح یا پروژه را بر سلامت مردم و گسترش آنها در جامعه ارزیابی می کند و هدف آن، معطوف کردن توجه مسئولان طرح های مختلف به سلامت مردم است تا پروژه ها در درازمدت ضمن ارائه خدمات به مردم، سلامت آنها را به مخاطره نیندازد.