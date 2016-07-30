بازیکنان نباید به درگیری ها دامن بزنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن‌زاده با اشاره به مسابقاتی که در هفته اول لیگ شانزدهم برگزار شد، گفت: خوشبختانه هفته اول رقابتهای لیگ برتر آنطور که از نظر انضباطی پیش بینی می شد، به نحو شایسته و مطلوبی برگزار شد و به جز دو مورد کوچک در دو مسابقه، مابقی رقابتهای لیگ بدون هیچ نکته انضباطی برگزار شد که رای ها را صادر و ابلاغ می کنیم.

وی افزود: با توجه به تقسیم کاری که انجام شد و هماهنگی های لازم با سازمان لیگ و ناظرین مسابقات، از این پس در کمترین ساعات ممکن، گزارشات مقامات رسمی منعکس می شود و در کمترین زمان، آراء مربوط به حوادث مسابقات را صادر می کنیم.



رییس کمیته انضباطی خاطر نشان کرد: غیر از سه تیم استان آذربایجان شرقی، که کلاسهای آموزشی انضباطی خود را برگزار کرده اند، هنوز برنامه آموزشی 13 تیم دیگر ابلاغ نشده است و به محض ابلاغ کلاسهای آموزشی انضباطی برای تیم های لیگ برتری نیز برگزار می شود. بر همین اساس از رئیس هیات فوتبال آذربایجان شرقی و همکاران ایشان تشکر می کنیم که مقدمات برپایی کلاس آموزشی انضباطی را زودتر از استانهای دیگر فراهم کردند.



وی درباره درخواست سید مهدی رحمتی مبنی بر تعلیق محرومیتش گفت: با توجه به گذراندن یک جلسه از محرومیت و یک جلسه محرومیت باقی مانده و همچنین پرداخت جریمه نقدی، تقاضای تعلیق یک جلسه باقیمانده را داشته که کمیته انضباطی پس از بررسی اعلام نظر خواهد کرد.



حسن‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه شخصا و برخی از همکاران انضباطی، مسابقات را از رسانه ها دنبال کردیم، در برخی از صحنه ها شاهد بودیم که بعضی از بازیکنان رفتارهایی صورت گرفت که گاهی در اعتراض با تصمیم داور و یا برخورد با بازیکنان تیم مقابل دست به رفتار غیر روزشی می زنند که از همین طریق اعلام می کنم با توجه به ظرفیت آیین نامه و اختیارات قانونی انضباطی در تنبیه اینگونه از بازیکنانی که رفتارهای ناشایست دارند، اعلام می کنم چنانچه رفتار آنها از چشم داور دور بماند و با تصمیم انضباطی داور (کارت زرد و قرمز) هم مواجه نشوند، کمیته انضباطی پس از احراز تخلفات آنها، با بازیکنان برخورد لازم را انجام می دهد. به دلیل اینکه در هفته اول هستیم اسامی بازیکنانی که در مسابقه استقلال با نفت، پرسپولیس و سایپا، استقلال خوزستان و تراکتورسازی تبریز اینگونه رفتارها را داشته اند، اعلام نمی کنیم اما اگر از این پس برخی از بازیکنان رفتارهایی داشته باشند و تکرار کنند و مخصوصا اینکه به درگیری ها دامن بزنند یا به تصمیمات داور اعتراض کنند، حتما با تنبیهات جدید مواجه خواهند شد.