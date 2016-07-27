به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه شهردار بیدستان عصر چهارشنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، ایرج زاهدپور مدیرکل دفتر شهری، شهرداران، روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان و جمعی از مدیران محلی در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) شهر بیدستان برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این مراسم گفت: مدیران شهری امانت داران مردمند و با توجه به موقعیت شغلی و جایگاه خدمتی خود باید به فکر مردم باشند و رفاه وآسایش را برای آنها فراهم کنند.

معاون عمرانی استانداری قزوین بیان کرد: ارتقاء شاخص های زندگی شهری نیازمند همفکری و برنامه ریزی صاحب نظران، کارشناسان ومدیران شهری است تا با ارائه راهکارهای کاربردی بسترهای لازم را برای تحقق شهری سالم و توام با رفاه را به شهروندان هدیه کنند.

حبیبی تصریح کرد: مسیر رشد و توسعه یک شهر درگرو توانمندی مدیران شهری و بهره گیری از مشارکت مردم در ساختن شهرها برشمرد و افزود: شهرداران علاوه برتوانمندی بالا باید دارای نوآوری و خلاقیت در شهرسازی و مقبولیت عمومی نیز باشند تا از حداقل امکانات حداکثربهره برداری را داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: شهرداران علاوه بر خدمت رسانی و سازندگی باید به فکر درآمدزایی برای شهر خود باشند و با خلاقیت و دیدگاههای اقتصادی مناسب به فکر درآمدهای پایدار برای اجرای طرح های توسعه شهری باشند.

وی بیان کرد: پیشرفت استان در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ و همه جانبه با جدیت و شتاب دنبال می شود و با وجود محدودیت های مالی با تدبیر مدیریت ارشد استان و همراهی خوب مدیران در حوزه های مختلف شاهد اقدامات خوب و رشد و شکوفایی در استان هستیم.

حبیبی اضافه کرد : دولت تدبیر و امید همه عزم و همت خود را برای خدمات رسانی به دورترین نقاط کشور به کار گرفته و در استان قزوین نیز در سه سال اخیر در حوزه های گوناگون فعالیت های برجسته ای صورت گرفته و ظرف یکی دو ماه آینده خبرهای خوشی بویژه در حوزه های سرمایه گذاری و صنعت به مردم شریف استان می رسد.

معاون امور عمرانی استاندار با اشاره به اقدامات خوب و تاثیرگذار استاندار قزوین، گفت :در مدت ۸ ماه حضور ایشان در استان فعالیت ها شتاب بیشتری گرفته تا طعم خدمات به کام مردم شیرین شود.

وی افزود: استاندار در طول این مدت حداقل با یکصد چهره ملی و برجسته دیدار و مذاکره داشته و در خصوص مسائل مختلف استان به تفاهم های خوبی هم دست یافته ایم.

حبیبی ادامه داد: حداقل در هفته دو چهره و شخصیت ملی میهمان استان بوده که پیشرفت، ترقی و توسعه را برای استان به ارمغان آورده است.

وی در ادامه نمره مدیران شهری را قابل قبول توصیف کرد و افزود: یک شهردار خوب باید برای مدیریت شهر برنامهو شم اقتصادی بالایی داشته باشد و مدیر فرهنگی هم باشد.

در پایان این مراسم از خدمات رضا طاهری در طول هفت سال خدمت در شهرداری بیدستان تقدیر و مرتضی ململی به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد.

مرتضی ململی باسابقه خدمتی ۲۷ ساله خود دارای دکترای حقوق بین المل، وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه است و مسئولیت های شهرداری شهرهای خرمدشت، اسفرورین رئیس مجمع شهرداران و انجمن های ورزشی، نایب رئیس هیئت فوتبال استان، رئیس کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان را در کارنامه سوابق کاری خود ثبت کرده است.