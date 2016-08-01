بحران آب در فلات مرکزی/ سایه خشکسالی در مناطق ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها با تاکید بر اینکه فلات مرکزی هنوز با بحران آب مواجه است افزود: حتی اگر تَرسالی هم باشد نباید صرفه جویی را فراموش کرد. حاج رسولی ها اظهارداشت: بیشتر بارش های سال آبی جاری در حوزه خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر بوده و فلات مرکزی که تمرکز جمعیت در آن زیاد است همچنان با خشکسالی ۲۰ درصدی نسبت به بارش های میان مدت مواجه است و این مناطق را هنوز بحرانی اعلام می کنیم.

مشاور وزیر نیرو گفت: در بخش کشاورزی در فلات مرکزی همچنان کاهش سطوح کشت، تغییر الگوی کشت، محدود کردن کشت و تغییر سیستم آبیاری را باید چندین سال ادامه دهیم تا به شرایط فعلی خشکسالی فائق شویم.

وی با اشاره به اینکه بارش های امسال به حد نرمال نزدیک شده است افزود: این به معنای کنار گذاشتن صرفه جویی در مصرف آب نیست چون چند دهه به بارش های نرمال نیاز داریم تا به شرایط قبلی آبی برگردیم و کمبودهای آب ناشی از خشکسالی جبران شود.

حاج رسولی ها اضافه کرد: خیلی از قنوات و چشمه ها که در اثر خشکسالی در سال های اخیر خشک شده اند با بارش های سال آبی جاری جریان پیدا نکرده اند و تنها ۴ تا ۵ درصد چشمه ها دوباره احیاء شده اند و بقیه همچنان خشک مانده اند.

وی درباره وضعیت آبی سدها نیز گفت: بارش های روزهای گذشته در جریان آب ورودی به سدها تأثیر زیادی ندارد، اما کاهش دما مصرف را کاهش می دهد که این موضوع خوب است. حاج رسولی ها افزود: از اواخر خرداد ورودی آب به سدها کم می شود و دیگر سدی سرریز نمی کند مگر یک یا دو سد کوچک که تأسیسات پایین دست آن ساخته نشده باشد. بیشتر آب سدها صرف کشاورزی، شرب و صنعت می شود.