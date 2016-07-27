به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر چهارشنبه در نشست با نماینده مردم دشتی وتنگستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در دو سال اخیر تعداد زیادی پروژه نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری رسید و برای دیگر پروژه های عمرانی نیمه تمام نیز نیاز به تامین اعتبار بویژه از محل منابع ملی است.

وی به اقدامات صورت گرفته اشاره کرد و یادآور شد: با وجود همه مشکلات و محدودیت های منابع مالی اقدامات خوبی در بخش های مختلف به‌ویژه راه‌ها صورت گرفت که شاهد کاهش تلفات جاده ای در سطح شهرستان هستیم.

مهرجو ادامه داد: تعریض محور خورموج - لاور شرقی- دشت پلنگ به لحاظ اقتصادی و کشاورزی از جایگاه خاصی برخودار است و در فصل برداشت محصولات کشاورزی ترددهای زیادی در آن صورت می گیرد و حوادث زیادی در آن مسیر رخ می دهد که در سال گذشته عملیات اجرایی آن آغاز شد و هم اکنون ۵۰ درصد عملیات خاکی آن تا لاور انجام شده است.

رفع نقاط حادثه خیز

وی اضافه کرد: تبدیل چندین آبنما به پل در محور گزدراز- کردوان‌ها یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته بود که با کوچکترین بارندگی تردد مردم را با مشکل مواجه می ساخت این موضوع نیز مرتفع شد.

مهرجو یادآور شد: ورودی و خروجی‌های شهر خورموج یکی دیگر از نقاط حادثه خیز و ترافیکی شهرستان است که تعریض این محورها نیز انجام شد که نقش بسزایی در کاهش تلفات جاده ای دارد.

وی گفت: دشتی به لحاظ وسعت دومین شهرستان استان است که ۷۰ درصد در شهرها و ۳۰ درصد مردم نیز در روستاها سکونت دارند که پراکندگی روستاها از مهمترین ویژگی آنها قلمداد می‌شود که خدمات‌رسانی به آنها را سخت‌تر کرده است.

اعتبارات شهرستان به تنهایی جوابگوی نیازهای عمرانی نیست

مهرجو با اشاره به اینکه اعتبارات شهرستان به تنهایی جوابگوی نیازهای عمرانی نیست بر ضرورت تزریق اعتبارات ملی به شهرستان تاکید کرد وافزود: در سال جاری تلاش داریم اعتبارات به سمت هدایت کنیم که رویکرد توسعه ای داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه محدوه پارس سه پارس جنوبی در شهرستان دشتی واقع گردیده است انتظار داریم در شروع عملیات اجرایی اشتغال شهرستان تضمین شود.

مهرجو همچنین بر ضرورت استقرار واحدهای خدماتی و تاسیساتی در شهرستان دشتی و پیگیری اعتبار برای ساخت سد دشت پلنگ تاکید کرد و ادامه داد: ظرفیت بندری لاور ساحلی احیا شده که لازم است توسعه بندر و زیر ساخت های آن مورد پیگیری قرار گیرد.