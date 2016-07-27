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۶ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۴۱

با استقبال مردم و مسئولان؛

پیکر شهدای گمنام وارد یزد شد

پیکر شهدای گمنام وارد یزد شد

یزدـ پیکر سه شهید گمنام که از تفحص در مناطق عملیاتی والفجر ۴، کربلای ۵ و والفجر ۸ به دست آمده بود، وارد فرودگاه یزد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه شهید صدوقی یزد عصر امروز میزبان سه پرستوی عاشقی است که پس از سال‌ها بر دستان مردم درالعباده یزد تشییع و به خاک سپرده می شوند.

شهدای گمنام امروز مورد استقبال باشکوه مسئولان استان یزد، مردم شهیدپرور و غیور و خانواده معظم شهدا به ویژه شهدای مفقود الاثر قرار گرفتند.

این شهدا که بر اساس آزمایشات انجام شده، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ساله هستند، امشب و فردا در مراسم‌های ویژه ای از جمله یادواره شهدای حوزه چهار بسیج امامشهر، گلزار شهدای رحمت آباد و نجف آباد شرکت داده می شوند و فردا به شهرهای ندوشن و اردکان منتقل می شوند.

در روز جمعه، هشتم مردادماه، پیکر دو تن از این شهدا در ندوشن و پیکر یک تن دیگر در اردکان تشییع می شود.

مکان در نظر گرفته شده برای تدفین شهدا در ندوشن، تپه نورالشهدا و مکان در نظر گرفته شده در اردکان، حوزه علمیه خواهران است.

مراسم‌های گرامیداشت شهدای گمنام نیز همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در اردکان و ندوشن برگزار می شود.

در استان یزد بیش از ۱۴۰ شهید گمنام به خاک سپرده شده اند.

کد مطلب 3725876

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