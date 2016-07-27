به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، سردار حیدر عباس‌زاده در آئین تشییع شهدا در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در دوران دفاع مقدس شهدای زیادی را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

وی با بیان اینکه شهید حیدر یزدانی در کمیته انقلاب اسلامی نیروی انتظامی بوشهر خدمت می‌کرد افزود: با شروع جنگ تحمیلی این شهید به منطقه جنگی اعزام و در سال ۱۳۵۹ به شهادت رسید.

فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه نیروی انتظامی استان بوشهر ۱۶۱ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده گفت: شهدا مایه افتخار و عزت ایران اسلامی هستند چراکه اقتدار نظام به سبب رشادت‌های شهدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، سه شهید دوران دفاع مقدس امروز با استقبال مردم و مسئولان وارد استان بوشهر شدند.