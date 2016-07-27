به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از اعضای ستاد نماز جمعه شهرستان ورامین با گرامیداشت روز نماز جمعه اظهار داشت: روز اقامه اولین نماز جمعه تهران به امامت آیت الله طالقانی به نام روز نماز جمعه نامگذاری شده است.

امام جمعه موقت ورامین افزود: تلاش شد تا با استفاده از ظرفیت های مختلف، برنامه های ویژه تبلیغی همزمان با روز نماز جمعه در شهرستان ورامین برگزار شود.

وی با اشاره به راه اندازی قرارگاه فرهنگی با محوریت نماز جمعه ادامه داد: نماز جمعه به عنوان قرارگاه فرهنگی هر شهر محسوب می شود و با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، این قرارگاه فرهنگی در ورامین شکل گرفته است.

محمودی با تأکید بر استفاده از نظر نخبگان برای برگزاری باشکوه تر نماز جمعه ورامین اضافه کرد:به زودی قرارگاه فرهنگی با حضور نخبگان و کارشناسان تبلیغی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت نماز جمعه تشکیل می شود و این کارگروه می کوشد تا برنامه های ویژه ای را برای برگزاری باشکوه تر نماز جمعه تدارک ببیند.

امام جمعه موقت ورامین با تقدیر از زحمات و تلاش های اعضای ستاد نماز جمعه این شهرستان بیان داشت: اعضای ستاد نماز جمعه ورامین هر هفته از تعطیلی و برنامه های مختلف خود می گذرند و برای خدمت گذاری به نمازگزاران جمعه تلاش می کنند.

وی افزود: تلاش شد تا همزمان با روز نماز جمعه، از ادارات و ارگان هایی که با نماز جمعه همکاری دارند، تشکر و قدردانی شود.