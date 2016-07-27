به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، استاندار بوشهر با تاکید بر درس گرفتن از آموزه‌های شهدا اظهار داشت: شهدا دارای با ارزش‌ترین آموزه‌ هستند که باید از این آموزه‌ها در راه خدمت رسانی به جامعه استفاده کرد.

مصطفی سالاری با بیان اینکه شهدا مایه عزت و افتخار نظام و ایران اسلامی هستند تصریح کرد: شهدا با جانفشانی مایه عزت و اقتدار نظام اسلامی هستند که باید آموزه شهدا در راه خدمت به مردم منتشر کنیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با بیان اینکه شهید حیدر یزدانی در اوائل جنگ تحمیلی شهید شد گفت: این شهید از اعضای کمیته انقلاب اسلامی نیروی انتظامی استان بوشهر بود که در منطقه عمومی خرمشهر و در سن ۲۲ سالگی به شهادت رسیده است.

حجت‌الاسلام ابراهیم تشکری با بیان اینکه این شهید جز لشکر ۲۸ روح‌الله بود افزود: شهید حیدر یزدانی پنجشنبه به دشتستان منتقل و از گلزار شهدای گمنام برازجان تا روستای قلعه سفید دشتستان تشییع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سه شهید دوران دفاع مقدس امروز با استقبال مردم و مسئولان وارد استان بوشهر شدند.