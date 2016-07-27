به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری تی تی درباره دلیل نامگذاری جشنواره تی تی گفت: تی تی به معنی رویش شکوفه ها است و جشنواره تی تی طبق برنامه سال گذشته باید ۲۷ اردیبهشت ماه بر گزار می شد.

محمدی با بیان اینکه در فصل بهار امسال ۱۳ فرزند غیور استان مازندران در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل شدندافزود: از این رو برگزاری جشنواره به ۲۸ تیرماه موکول شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل تصریح کرد: جشنواره تی تی همزمان در هشت مکان برگزار شد و هزار و ۳۱۵ اثر توسط هزار نفر به جشنواره ارسال شده است.

این جشنواره با برنامه های مختلف فرهنگی و هنری همراه بود و در آیین اختتامیه از برگزیدگان رشته های مختلف تقدیر شد.