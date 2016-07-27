به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا خدری در نشست معاونان تبلیغ شهرستان های بوشهر به اهمیت امر تبلیغ و رسیدگی به امور مبلغان پرداخت و همچنین بر ضرورت برگزاری دورههای مهارتی تبلیغی و آشنایی با فرق و ادیان و آشنایی مبلغان با فرصتها و آسیبهای فضای مجازی تاکید کرد.
معاون تبلیغ حوزه علمیه استان بوشهر بر ضرورت برنامه ریزی در کار و جلسات و نیز هماهنگی با شورای تبلیغ شهرستان ها برای پیگیری کارهای تبلیغی شهرستان و امور مبلغان تاکید کرد.
حجت الاسلام حامد بردستانی ضرروت ارتباط تنگاتنگ با مبلغان و بررسی عینی و تبلیغی در مناطق تبلیغی با حفظ حرمت و شئنیت مبلغان را خواستار شد.
ضرورت پیگیری مشکلات مبلغان در مناطق تبلیغ و برنامه ریزی برای خانواده های مبلغان در منطقه تبلیغی و برنامه ریزی برای خانوادههای مبلغان از جمله اردوهای خانوادگی و دورههای آموزشی خانواده از دیگر موارد مطرح شده توسط بردستانی بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه آیین نامه جدید ابلاغی بررسی وظایف مبلغان، بررسی وضعیت ارزیابیهای مبلغان و برگزاری آزمون های نیمه تبلیغ و برنامه ریزی برای همایش ماهانه معاونان در شهرستانها از جمله موارد بررسی شده در این جلسه بود.
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