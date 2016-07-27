سرهنگ عبدالعلی روانبخش در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان در مسیر قاچاق مواد مخدر است اما با تمام توان با قاچاق مواد مخدر مقابله می کنیم و در این مسیر توفیقات قابل توجهی داشته ایم.

وی از کشف یک باند قاچاق مواد مخدر صنعتی در کرمان طی روز گذشته خبر داد و افزود: این افراد قصد داشتند یک کیلو شیشه و یک کیلو کراک را انتقال دهند که دستگیر و قاچاقچی ها نیز تحویل مقامات قضایی شدند.

وی ادامه داد: مواد مخدر صنعتی طی سالهای اخیر بسیار مورد توجه قاچاقچیان قرار گرفته است زیرا حمل و نقل آنها آسان است و به سادگی می توانند توزیع کنند.

وی از خانواده ها خواست فرزندان خود را کنترل کنند و توصیه های لازم را به آنها انجام دهند زیرا اعتیار به این مواد بسیار آسان و درصد تخریب بسیار بالا است.

فرمانده نیروی انتطامی شهرستان کرمان ادامه داد: قاچاقچیان سعی می کنند هر روز مواد مخدر جدید تر و با نامهای مختلفی را وارد جوامع کنند و سود بیشتری را عاید خود کنند.