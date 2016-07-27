به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه چهارشنبه در حاشیه بیست و هفتمین برنامه از طرح «هر هفته با چند افتتاح» با اشاره به اینکه در این برنامه توسعه معابر، پیاده رو سازی، احداث خیابان و بهره برداری از مجموعه تجاری در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان انجام شده است، اظهار داشت: همچنین از آنجایی که تعدادی از ورودی‌های شهر اصفهان که ورودی‌های تشریفاتی نیز هستند در این منطقه از شهرداری قرار گرفته، پس از بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح استقلال ساماندهی ورودی‌های این منطقه را نیز در دستور کار داریم.

توسعه فضای سبز با استفاده از پساب شمال اصفهان در دستور کار است

وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان پایین است، اظهار داشت: در این راستا به منظور افزایش این سرانه در همه مناطق شهرداری استفاده از پساب شمال اصفهان نیز در دستور کار است.

شهردار اصفهان در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص برنامه شهرداری در خصوص تامین اعتبار بهره برداری از سالن‌های اجلاس و روند استفاده از اعتبارات دولتی ابراز داشت: در این زمینه باید توجه داشته باشیم ما هنوز امید به بهبود وضعیت اقتصادی دولت داریم چراکه هنوز این پروژه به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی همچنین با بیان اینکه اعتبارات شهرداری در حد سالن‌های اجلاس نیست، گفت: باید توجه داشته باشیم که پروژه فعال است و با اعتبارات شهرداری اصفهان پیش می‌رود و امیدواریم بخش‌های مشارکتی نیز با مشارکت دولت فعال شود.

جمالی‌نژاد زمان بهره برداری از سالن‌های اجلاس را نیز در نیمه اول سال ۹۶ اعلام کرد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص سرانجام تئاتر شهر و برنامه‌های شهرداری برای این پروژه نیز بیان داشت: این پروژه به دلیل برخی مشکلات در عرصه و زمین دچار اختلال شده است و در مکان یابی آن باید تجدید نظر صورت گیرد.

شهردار اصفهان همچنین راه‌اندازی سالن تئاتر شهر اصفهان را نیازمند برنامه‌ای بلند مدت عنوان کرد و افزود: در این راستا با توجه به رایزنی و نشست‌هایی که با هنرمندان برگزار کرده‌ایم تصمیم برآن شده است که مرکزی با عنوان تماشاخانه در یک خانه قدیمی در شهر اصفهان داشته باشیم.

بازارهای شبانه در اصفهان راه‌اندازی می‌شود

وی در ادامه با اشاره به طرح جدید شهرداری اصفهان برای راه‌اندازی بازارهای شبانه در اصفهان ابراز داشت: از جمله مکان‌هایی که برای این امر پیش‌بینی شده و برای اولین بار اجرایی خواهد شد محوطه ساختمان جهان نماست و این امر می‌تواند تحرکی را در ساختمان جهان نما ایجاد کند.

جمالی‌نژاد در خصوص رویکرد شهرداری اصفهان برای ساماندهی خانه‌های تاریخی نیز بیان داشت: باید توجه داشت که آمار دقیقی از خانه‌های تاریخی در شهر اصفهان وجود ندارد و حدس و گمان‌ها مبنی بر وجود بیش از یک هزار خانه تاریخی در اصفهان دارد.

وی اضافه کرد: بیش از یک هزار خانه تاریخی را نه شهرداری می‌تواند ساماندهی کند و نه میراث فرهنگی و نیاز است که بخش خصوصی حضور جدی داشته باشد و این امر در یزد و کاشان تجریه خوبی را از خود بجای گذاشته است.

بانک اطلاعات خانه‌های ستاره دار اصفهان تا ۴۵ روز آینده تهیه می‌شود

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان همه حمایت‌های لازم را در راستای کمک به تسهیل ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در خانه‌های تاریخی در دستور دارد، بیان داشت: همچنین قرار است طی ۴۵ روز آینده بانک خانه‌های ستاره دار تاریخی اصفهان آماده شود و برای تعیین تکلیف این خانه‌ها نیز برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

قول معاون اجرایی رئیس جمهور و پنج وزیر برای حل معضل آلاینده‌ها

وی در ادامه به نشست روز گذشته شهرداران کلانشهرها با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور و پنج نفر از وزرای کشور در خصوص آلاینده‌ها و افزایش کیفیت کلانشهرها اشاره کرد و گفت: این جلسه مصوبات خوبی داشت که از آن جمله می‌توان به برنامه‌ریزی جدی در حوزه حمل و نقل عمومی در عرصه آلاینده‌های ثابت و متحرک اشاره کرد.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه در این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور و سازمان شهرداری‌ها قول همکاری و مساعدت را برای ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی به شهرداران کلانشهرها ارائه دادند، ابراز داشت: همچنین وزرای مختلف به تبع وظیفه‌ای که در تصویب نامه داشتند قرار شد به کلانشهرها خدمات تحت وظیفه خود را ارائه دهند.

وی در خصوص سوخت سبز نیز گفت: در کلانشهرها باید به سمت شهرهای دوستدار طبیعت حرکت کنیم و از این رو فرهنگسازی بهترین ابزار رسیدن به این شهر است که شهرداری اصفهان ماه‌هاست این طرح را آغاز کرده است.