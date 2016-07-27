به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر ۴ شهید گمنام دوران دفاع مقدس و ۳ شهید شناسایی شده عصر چهارشنبه وارد همدان شد و مورد استقبال مردم، مسئولان و خانواده معظم شهدا قرار گرفت.

پیکر این ۷ شهید والامقام قرار است همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) در شهرهای بهار، نهاوند و همدان تشییع و خاکسپاری شود.

از این تعداد ۲ شهید گمنام در اردوگاه ابوذر همدان، یکی شهید در مقر فرماندهی انتظامی، ۲ شهید در گلزار شهدا همدان، یک شهید در شهر بهار و یک شهید در حوزه علمیه نهاوند خاکسپاری می شوند.

پیکر مطهر این شهدا روز شنبه ۹ مرداد ماه همزمان با سایر نقاط کشور در سالروز شهادت امام صادق(ع) تشییع شده و در ۵ نقطه از استان به خاک سپرده می‌شوند.

۴ شهید گمنام این کاروان چندی پیش توسط جست و جوگران کمیته جست و جوی مفقودین از جمله سردار شهید علیرضا شمسی‌پور در تفحص برون مرزی واقع در خاک عراق تفحص شدند و به همراه پیکرهای مطهر سایر شهدا بعد از سال‌ها به میهن بازگشتند.

همچنین هویت شهیدان محمد ضرابی، مهدی نیرپناه و حمیدرضا حبیب‌نیا که در مناطق عملیاتی نفت شهر، میمک و ابوخصیب تفحص شده‌اند شناسایی شده که دیروز خبر حضور آنها در همدان به خانواده هایشان اطلاع داده شده بود.