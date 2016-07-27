راه آهن ایلام تا دو ماه آینده اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با رسانه های استان ایلام اظهار داشت: یکی از مهمترین دستاوردهای دیدار مسئولان ارشد استان ایلام با رئیس جمهور که هفته جاری محقق شد، پیگیری جدی راه آهن ایلام و تحقق این خواسته مهم تا دو ماه آینده بوده است.

وی بیان داشت: فاز اول این پروژه به طول ۷۰ کیلومتر توسط قرارگاه خاتم الانبیا اجرایی می شود و در این زمینه قرار است به زودی روند اجرایی کار از سوی وزارت راه و شهرسازی طی نامه ای اعلام شود.

مروارید با اشاره به اینکه اجرای ۱۴ ایستگاه پمپاژ آب در مناطق مختلف استان از دیگر مباحث مهم در دیدار با رئیس جمهور بوده است، گفت: این طرح ها باعث تحول در حوزه کشاورزی و افزایش زمین های آبی استان می شود.

وی عنوان کرد: یکی مهمترین دستاوردهای دیگر این دیدار، پیگیری مشکلات استان مربوط به ریزگردها، آتش سوزی جنگل ها، اربعین، زیرساخت ها و..بوده است.

مروارید با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت های مرز مهران به طوری جدی دنبال می شود، گفت: هم اکنون چهار بانده کردن محور ایلام -مهران در دست اجراست که این پروژه بخش مهمی از حوزه زیرساخت های مرز را حل می کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از پروژه های عمرانی استان ایلام فعال هستند و هیچ پروژه تعطیلی در سطح استان نداریم و در آینده ای نزدیک پتروشیمی دهلران نیز اجرایی می شود.

استاندار ایلام با اشاره به ظرفیت های بزرگ نفت و گاز در استان ایلام، گفت: پروژه های بزرگی در استان ایلام در این زمینه در حال اجرایی شدن است که در آینده ای نزدیک توسعه پالایشگاه گاز ایلام نیز آغاز می شود.

وی افزود: مصوبات سفر رئیس جمهور به استان ایلام نیز به طوری جدی دنبال می شود و بخش مهمی از پروژه ها به اتمام رسیده و مابقی پروژه ها در حال انجام است که می توان به تونل قلاجه و تونل کبیرکوه اشاره کرد.

مروارید تصریح کرد: یکی از مهمترین طرح های استان ایلام آبی کردن ۱۰۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان است که این مهم تا سال ۱۳۹۷ در استان محقق می شود و باعث اشتغال و توسعه استان می شود.

وی افزود: منطقه آزاد مهران از دیگر طرح های در دست پیگیری استان است که هم اکنون در مجلس قرار دارد و نمایندگان نسبت به این طرح نظر مثبت دارند و به طور قطع در صورت تصویب نهایی تحول بسیار چشمگیری در استان ایجاد می شود.