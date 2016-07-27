دومین شکست ایران برابر کره جنوبی/ بازی ژاپن سرنوشت ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان آسیا امروز در حالی در امان پایتخت اردن پیگیری شد که ملی پوشان جوان کشورمان در دومین دیدار خود در این مرحله به مصاف کره جنوبی رفتند.

تیم هندبال جوانان ایران در این بازی با نتیجه نزدیک ۲۹ بر ۲۷ مغلوب تیم کره جنوبی شدند. دتیم ملی ایران اولین دیدار خود در این مرحله را برابر عراق متحمل شکست شده بود.

به این ترتیب تیم ایران در سومین بازی خود در مرحله دوم مسابقات جمعه ساعت ۲۱:۳۰ به مصاف تیم ژاپن می رود. تیم ژاپن برابر کره جنوبی شکست خورده و تیم عراق را امشب ۳۰ بر ۲۴ مغلوب کرده است.

هندبالیست های جوان ایران تنها در صورتی می توانند به صعود به مرحله نیمه نهایی امیدوار باشند که روز جمعه با تفاضل گل تیم ژاپن را شکست داده و تیم کره جنوبی نیز بر تیم عراق پیروز شود.

پانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی رقابتهای جهانی الجزایر از اول تا یازدهم مردادماه در اردن برگزار می شود.