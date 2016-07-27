به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به اینکه توسعه پایدار روستاها یکی از جنبه های اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتی هیچگاه نگاه ریاضتی و فقر وجود نداشته و ندارد بلکه به دنبال ارتقاء سطح بهره وری و شکوفایی اقتصاد داخلی هستیم.

وی با بیان اینکه ۳۱ بخش، ۸۸ دهستان و ۲ هزار و ۸۶۱ آبادای دارای سکنه در لرستان وجود دارد، تصریح کرد: ۳۸.۷ درصد جمعیت استان را روستاها تشکیل می دهند.

مسئول حوزه روستایی ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت روستایی استان ۳۹.۴ درصد است، افزود: نرخ بیکاری در روستاهای استان ۱۲.۴ درصد است.

اصلانی با بیان اینکه آب و فاضلاب روستایی استان ۱۹ مجتمع آب رسانی را برای تامین آب ۱۶۵ روستا در دستور کار دارد، تصریح کرد: پیشرفت این طرح ها تا پایان سالجاری به ۵۰ درصد می رسد.

وی با اشاره به اینکه اجرای ۱۶۰۰ طرح اقتصاد مقاومتی در روستاهای استان توسط بسیج سازندگی از جمله طرح های اقتصاد مقاومتی در روستاهای استان است، گفت: اجرای ۷۰ طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن استان از دیگر برنامه های اقتصاد مقاومتی در روستاهای لرستان است.