دبيركل سازمان ملل متحد وارد بيروت شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه تلويزيوني ANB لبنان، كوفي عنان در فرودگاه رفيق حريري بيروت مورد استقبال فوزي صلوخ وزير امورخارجه لبنان قرار گرفت.



تري رود لارسن نماينده ويژه عنان در پيگيري قطعنامه 1559 شوراي امنيت و جمع ديگري از مسئولان سازمان ملل متحد، در اين سفر، عنان را همراهي مي كنند.



اين در حالي است كه اميل لحود رئيس جمهوري لبنان با تاكيد بر ادامه بي اعتنايي رژيم صهيونيستي به اجراي قطعنامه 1701 و پيش از سفر عنان خواستار آن شد تا دبيركل سازمان ملل متحد تيمي را براي تحقيقات درباره استفاده رژيم اسرائيل از سلاح هاي ممنوعه در جنگ اخير عليه لبنان به اين كشور اعزام كند.