حضور آتش نشانان همدانی در ۱۰ عملیات اطفای حریق طی ۲۴ ساعت گذشته

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: حضور در ۱۰ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه دیروز ششم مردادماه، شهروندان ۴۲۶ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۲ مورد منجر به عملیات شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان عنوان کرد: از مجموع تماس ها ۱۲ تماس برای مشاوره و راهنمایی، ۶۶ تماس اشتباه و متاسفانه ۳۳۶ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده طی دیروز ۱۰ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در روستای «سرخ آباد»، حریق مغازه در جاده ملایر، ۲ مورد حریق باغ در جاده ملایر، حریق خودرو در بلوار «الغدیر» و ۵ مورد حریق عمدی مراتع و پوشش گیاهی در پشت استانداری، سعیدیه ۲ مورد، میدان سپاه و بلوار ارم بوده است.

وی گفت: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در اعتمادیه و نجات به دلیل ورود کامیون به داخل مغازه گل فروشی در هنرستان توسط آتش نشانان به انجام رسید.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان با بیان اینکه شهروندان باید از پارک کردن خودرو در کنار شیر های هیدرانت آتش نشانی بپرهیزید، گفت:حداقل فاصله از شیر هیدرانت ۵ متر است.