۳ انجمن تخصصی کشاورزی در اتاق بازرگانی استان سمنان تشکیل شد

علی اصغر جمعه ای در گفتگو با خبرنگار مهرضمن یادآوری تشکیل سه انجمن تخصصی ویژه کشاورزی در اتاق بازرگانی استان سمنان اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان با قدمتی سه ساله توانسته است، خیلی از مسائل و ظرفیت های کشاورزی استان را در سطح کشور معرفی کند.

وی تشکیل انجمن های پسته، تولید کنندگان انگور و ارگانیک را به عنوان دستاوردهای کمیسیون کشاورزی نام برد و اضافه کرد: بهره برداران پسته در شرق استان فرصتی بسیار خاص برای فروش دارند، چون پسته این منطقه یکماه قبل از پسته کرمان و رفسنجان به بار می نشیند و از طرفی نزدیکی به پایتخت فرصتی مغتنم است برای پسته کاران این خطه که یک ماه قبل از موعد مقرر محصول خود را در بازار عرضه کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان فروش و صادرات پسته تازه را به عنوان یک ایده مطرح و اضافه کرد: صادرات پسته تازه با روش های نوین می تواند، توجه بازارهای بین المللی را به سمت خود جلب کند.

جمعه ای، حمایت از تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی سمنان را یک امر ضروری برشمرد و بیان داشت: اتاق رایزنی های مختلفی برای فروش انگور در بازار های داخلی و خارجی انجام داده و تمام سعی و توان خود را جهت توسعه صادرات این محصول صرف خواهد کرد.

وی استمرار صادرات را منوط به روابط خوب سیاسی با کشورها دانست و اشاره کرد: بازارهای صادراتی قواعد، نظم و رقابت خاص خود را دارند و تا زمانی که ما نتوانیم روابط سیاسی خود را بهبود ببخشیم، اثر گذاری مطلوب را در روابط اقتصادی نخواهیم داشت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان مواردی مانند تعرفه بالا، مسائل مالی و بانکی، مشکلات عدیده مرزی و دیگر مولفه ها مرتبط را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: وجود قوانین مخل کسب کار و تفسیر موضوعی سازمانهای مرتبط با امر صادرات یکی از مشکلات فعالان اقتصادی است، بطوری که تولید کننده بجای تولید و نو آواری وقت خود را در پیچ خم های ادارات صرف می کند.

جمعه ای از فعالان بخش کشاورزی استان سمنان خواست قوانین و مشکلات پیش رو را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کنند تا تصمیمات برای رفع موانع در این شورا اتخاذ شود.

وی در خاتمه از انعقاد تفاهم نامه فروش انجمن انگور با طرف روس خبر داد و تصریح کرد: مذاکرات جدی در خصوص ایجاد پایانه بارگیری فرودگاه شاهرود در حال انجام است.