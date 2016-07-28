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۷ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۴۸

وزیر کشور از مجتمع فولاد صدر خرم آباد بازدید کرد

وزیر کشور از مجتمع فولاد صدر خرم آباد بازدید کرد

خرم آباد - وزیر کشور صبح امروز در بدو ورود به لرستان از شرکت فولاد صدر خرم آباد بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح پنجشنبه در ابتدای سفر خود به لرستان از مجتمع فولاد صدر خرم آباد بازدید کرد.

در این بازدید وزیر کشور از واحدهای مختلف مجتمع فولاد صدر دیدن کرد و از نزدیک با مسائل و مشکلات این واحد تولیدی آشنا شد.

بر اساس این گزارش هم اکنون ۱۸۰ نفر در مجتمع فولاد صدر خرم آباد اشتغال دارند و میزان تولید این مجتمع در سال ۶۰۰ هزار تن است و با اجرای طرح توسعه آن میزان تولید این کارخانه به ۱.۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

افتتاح فاز اول کارخانه صنایع غذایی گهر دورود و شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی لرستان از دیگر برنامه های وزیر کشور در استان لرستان خواهد بود.

کد مطلب 3726047

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