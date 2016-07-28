به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنیاد برکت، ماشاالله قاسمی بیان داشت: حدود یک‌هزار و ۶۴۰ دانش‌آموز روستاهای شهرستان میناب در مدارس بنیاد برکت دو نوبت صبح و بعد از ظهر، مشغول به تحصیل هستند.

قاسمی افزود: این دانش‌آموزان از ۲۹ کلاس درس در قالب هفت دبستان در روستاهای هشتبندی، زیارت مولی، سرنی، کلیبی، کردرضوی، چاه غربال و دودو که تاکنون ساخته شده، بهره‌مند شده‌اند. مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت این مدارس بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۹۵۴ میلیون ریال است.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز قرارداد بازسازی یک باب مدرسه‌ تخریبی و فرسوده‌ ۶ کلاسه با زیربنای ۴۹۸ متر مربع با هزینه‌ بنیاد برکت منعقد شده که پس از تکمیل، حدود ۳۶۰ دانش‌آموز در آن مشغول به تحصیل می‌شوند.

به گفته‌ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان، بنیاد برکت تاکنون در روستاهای محروم هرمزگان قرارداد ساخت ۱۸۲ کلاس درس در قالب ۴۰ مدرسه و با اعتبار بیش از ۱۶۹ میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال منعقد کرده که ۴ هزار و ۳۵۰ دانش‌آموز در آنها مشغول به تحصیل می‌شوند. از مجموع این ۴۰ مدرسه، ۳۳ مدرسه با ۱۴۰ کلاس درس افتتاح و به بهره‌برداری رسیده و تحویل آموزش و پرورش شده است.

توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی، توسعه‌ی فضاهای آموزشی با ساخت مدارس برکت، انجام امور زیربنایی، ساخت مراکز فرهنگی- مذهبی، توسعه‌ی‌ خدمات بیمه‌ای، مالی و حمایتی، ساخت و تکمیل بیمارستان و افزایش دسترسی افراد مختلف جامعه و به ‌ویژه هموطنان ساکن مناطق محروم به خدمات بهداشتی و درمانی بخشی از حوزه‌های فعالیت بنیاد برکت است.

شهرستان میناب با بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده است.