به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «فراموش نامه» نوشته فرهاد نقدعلی به کارگردانی سعید امیرسلیمانی از یکشنبه ۲۴ مردادماه تا ۲۶ مردادماه ساعت های ۱۹ و ۲۱ در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان به صحنه می رود .

سعید امیرسلیمانی، الهام پاوه نژاد، سپند امیرسلیمانی بازیگران این اثر نمایشی هستند که پیش از این نیز در فرهنگسرای نیاوران تهران به صحنه رفته بود.

«فراموش نامه» روایتگر پزشکی است که از بیماری آلزایمر رنج می برد او در این گیر و دار با دخترش تهمینه و پرستارش سهراب وارد ماجراهایی می شود که در برگیرنده اتفاقات بعدی هستند.