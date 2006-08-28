دكتر سيد هادي سمائي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: اين محموله ها به وزن 495 هزار و 138 كيلوگرم شامل اقلام مورد نياز آسيب ديدگان در مناطق مختلف بوده كه در طي 14 مرحله ارسال شده است.

وي گفت: همچنين از ابتداي سال جاري تاكنون در 16 مرحله محموله هاي امدادي هلال احمر ايران به وزن 535 هزار و 157 كيلوگرم و به ارزش 4 ميليون و 240 هزار و 534 دلار بوده است.

مديركل امور بين الملل جمعيت هلال احمر يادآور شد: علاوه بر اين آمار از مارس 2003 تا مدت مشابه آن در سال 2004 كمك هاي نقدي و غير نقدي هلال احمر به نقاط آسيب ديده خارج از كشور به ترتيب 62 هزار و 888 دلار و نيز يك ميليون و 642 هزار و 124 دلار گزارش شده است.

به گفته وي ، از مارس 2004 تا مدت مشابه آن در سال 2005 نيز 2 ميليون و 648 هزا و 437 دلار كمك نقدي و يك ميليون و 51 هزار و 741 دلار ارزش كمك هاي غير نقدي هلال احمر به نقاط آسيب ديده جهان بوده است.

سمائي با اشاره به ارزش دلاري كمك هاي هلال احمر ايران براي كمك به مردم آسيب ديده فلسطين و لبنان، اظهار داشت: تاكنون 4 ميليون و 240 دلار از سوي هلال احمر ايران براي كمك به مردم آسيب ديده اين مناطق هزينه شده است.