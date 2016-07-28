توسعه دشتی و تنگستان نیازمند بسیج همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین شهریاری صبح پنج شنبه در جمع شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای بادوله، کاکی و شنبه اظهار داشت: انتظار داریم در کنار همدیگر در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم گام برداریم و از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

وی افزود: مسائل و مشکلات هر شهر به تفکیک اولویت بندی شود تا بتوانیم در سطح کشور و استان با رایزنی های صورت گرفته اعتباراتی جذب کنیم.

شهریاری با بیان اینکه شهرستان‌های دشتی و تنگستان به نسبت جاهای دیگر دچار عقب ماندگی بیشتری شده است، تصریح کرد: در بحث اشتغال این دو شهرستان وضعیت مطلوبی ندارند که برای رفع این مشکلات و توسعه شهرستان‌ها نیز به بسیج همگانی است و انشاءالله در کنار همدیگر بتوانیم خدمتی به مردم انجام دهیم.

وی خطاب به شهرداران گفت: برای بالا بردن سطح خدمات‌دهی، شهرداری باید از پنج شاخصه و منبع درآمد به طور بهینه استفاده کنند که یکی از آنها کمک های دولتی است.

شهریاری اضافه کرد: اگر به همین کمک اکتفا کنیم باعث می شود چهار منابع دیگر را از دست بدهیم.

وی خاطر نشان کرد: باید در کنار اعتبارات دولتی با برنامه ریزی و به طور مستمر از عوارض و مالیات فروش دارایی‌ها، فروش خدمات و تسهیلات به خوبی استفاده کنیم تا یک شهر پویا و توسعه یافته داشته باشیم.