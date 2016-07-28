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۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

کشف اشیاء عتیقه به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در جلفا

کشف اشیاء عتیقه به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در جلفا

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان شرقی از کشف تعداد زیادی انواع اشیاء عتیقه به ارزش بیش از 30 میلیارد ریال در جلفا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی بختیاری گفت: ماموران اطلاعات هنگ مرزی جلفا با اطلاع از قصد چند قاچاقچی برای معامله تعدادی اشیاع باستانی بلافاصله بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با تشدید اقدامات اطلاعاتی و طرح ریزی عملیاتی موفق شدند در عملیاتی غافلگیرانه قاچاقچیان را دستگیری کنند .

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: در این عملیات چند قطعه اشیاء عتیقه شامل شمشیر، سکه های فلزی، ظروف فلزی و سفالی، سنجاق سر و سرنیزه کشف شد.

سرهنگ " بختیاری " در خاتمه گفت: کارشناسان میراث فرهنگی قدمت این اشیاء را مربوط به دوره هزاره اول اعلام و ارزش ریالی آنها را ۳۰ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

کد مطلب 3726130

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