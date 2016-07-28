کشف اشیاء عتیقه به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در جلفا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی بختیاری گفت: ماموران اطلاعات هنگ مرزی جلفا با اطلاع از قصد چند قاچاقچی برای معامله تعدادی اشیاع باستانی بلافاصله بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با تشدید اقدامات اطلاعاتی و طرح ریزی عملیاتی موفق شدند در عملیاتی غافلگیرانه قاچاقچیان را دستگیری کنند .

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: در این عملیات چند قطعه اشیاء عتیقه شامل شمشیر، سکه های فلزی، ظروف فلزی و سفالی، سنجاق سر و سرنیزه کشف شد.

سرهنگ " بختیاری " در خاتمه گفت: کارشناسان میراث فرهنگی قدمت این اشیاء را مربوط به دوره هزاره اول اعلام و ارزش ریالی آنها را ۳۰ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.