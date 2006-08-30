ليگ ششم را با شكست استقلال آغاز مي كنيم/ مستحق حضور در تيم ملي بودم

سپهرحيدري درگفتگو با خبرنگار مهر دراصفهان، با بيان اين مطلب افزود: از رويارويي با استقلال در هفته نخست ليگ برتربسيارخوشحاليم. اين تيم هميشه فوتبال خوبي ارائه كرده و ذوب آهن در مصاف با تيمهايي كه فوتبال بازي مي كنند به ضد فوتبال نمي پردازد و بسيار بهتر و راحت تر مقابله مي كند.

وي در ادامه گفت: تيم ما با حفظ اسكلت سال گذشته با برنامه ريزي مدون، اكنون آماده حضور پرقدرت درليگ برتر است و همچنان به حضور درمكانهاي بالاي جدول نظر دوخته است.

حيدري با اشاره به تقارن ماه مبارك رمضان و رقابتهاي ليگ برتر خاطر نشان ساخت: آنچه كه مسلم است تعطيلي مسابقات در ماه مبارك رمضان ضربه جبران ناپذيري به باشگاههايي مي زند كه از دو ماه قبل تمرينات خود را آغاز كرده اند، پس بهتر است كه رقابتها بعد از افطار برگزار شود.

وي افزود: سالهاست كه با فرارسيدن ماه مبارك رمضان از نبود ورزشگاههاي استاندارد براي برگزاري مسابقات در شب مي ناليم. درحاليكه اين مساله از ساده ترين موارد فوتبال حرفه اي است كه هنوز در ايران حل نشده است.

كاپيتان ذوب آهن در ادامه با اشاره به عدم دعوت به تيم ملي ايران گفت: من هنوز هم معتقدم استحقاق دعوت به تيم ملي را داشتم و عليرغم احترامي كه براي سليقه آقاي قلعه نوعي قائلم اما دليل دعوت نشدنم را هنوزهم نمي دانم اما براي تيم ملي آروزي موفقيت مي كنم.