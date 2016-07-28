به گزارش خبرنگار مهر، حسن ریحانی پور ظهر پنجشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه در بخش مسکن به ازای هر ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ۱۰۰ نفر اشتغالزایی ایجاد می‌شود، گفت: این در حالی است که در حوزه حمل و نقل به ازای هر ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود که این امر نشان از جایگاه و اهمیت ویژه مسکن دارد.

مدیر شعب بانک مسکن استان همدان با بیان اینکه مسکن در مهار بیکاری جایگاه ویژه‌ای دارد چراکه با ۱۳۴ شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است، گفت: قیمت مسکن در ۴ سال گذشته در کشور و استان همدان روند صعودی داشته است.

ریحانی پور با تأکید براینکه استان همدان سال گذشته به لحاظ افزایش قیمت مسکن در جایگاه ششم کشور قرار گرفت، گفت: تاکنون به بیش از ۵۹ هزار واحد مسکن مهر در استان همدان تسهیلات پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک مسکن استان همدان گفت: در بخش تسهیلات ارائه شده مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر استان همدان به ۲۹ هزار و ۲۱۴ واحد، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفرجمعیت به ۷ هزار و ۵۵۳ واحد، بافت فرسوده به۴۰۸۷ واحد و در روستاها به ۱۸ هزار و ۲۹۳ واحد تسهیلات مسکن مهر پرداخت شده است.

وی با تأکید براینکه در بخش مسکن مهر ۸۰ درصد فروش اقساطی صورت گرفته است، عنوان کرد: ۱۶ پروژه با ۱۴۸۰ واحد در قالب تعاونی و سه جانبه بوده که ۱۱۰۰ واحد از آن فروش اقساطی شده و ۳۸۰ واحد باقی مانده است.

مدیر شعب بانک مسکن استان همدان با بیان اینکه ۹۸ درصد تسهیلات بانک مسکن در حوزه مسکن پرداخت می‌شود، گفت: بیش از ۹۰ درصد تسهیلات با اسناد رهنی است و بر این اساس ریسک بانک مسکن در معوقات اقساط پایین است.

وی عنوان کرد: بانک مسکن استان همدان از نظر مانده منابع جایگاه دوم و از نظر مانده تسهیلات جایگاه اول را در بین بانک‌های استان دارد به طوریکه ۳۰ درصد تسهیلات و ۱۵ درصد منابع استان به بانک مسکن اختصاص دارد.