اسکی باز ایرانی به مدال برنز اسکی چمن جوانان جهان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابت‌های روز سوم مارپیچ بزرگ اسکی چمن جوانان جهان، نوید مقدید نماینده کشورمان که در مانش اول چهارم شده بود با عملکرد خوب خود در مانش دوم توانست عنوان سوم و مدال برنز این رقابت‌ها را بدست بیاورد.



مقدید در شرایطی به مدال برنز دست پیدا کرد که بسیاری از اسکی بازان از کشورهای مطرح و صاحب نام اروپا موفق به عبور از خط پایان نشدند. در این رقابت‌ها مارسل نپ از ٖآلمان به مدال طلا و داوید ساویان از ایتالیا به نشان نقره دست یافتند.



در بخش بانوان نیز رقابت‌ها با حضور سه ورزشکاری که در مانش اول از خط پایان عبور کردند ادامه پیدا کرد و پس از بررسی نتایج به دست آمده توسط هیات داوران، دانیلا از اتریش به مقام قهرمانی مارپیچ بزرگ دست یافت. مائدا از ژاپن دوم شد و اسکی باز ایتالیایی به مقام سوم دست یافت.

مسابقات اسکی چمن جوانان جهان ۵ تا ۸ مرداد به میزبانی پیست اسکی بین المللی دیزین در حال برگزاری است.