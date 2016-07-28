به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نصرتی دبیر اجرایی نخستین کنگره ملی کارشناسان پرتو درمانی ایران گفت: این کنگره با هدف ارتقای سطح کیفی و شغلی کارشناسان رادیولوژی و آشنایی آنان با آخرین دستاوردها برگزار شده است.

وی افزود: در این کنگره سعی شد درباره عوامل بهبود کیفیت درمان بیماران، راه های کمک رسانی بیشتر به بیماران و موضوعاتی مانند اخلاق در پرتو درمانی، کنترل عوارض ناشی از پرتو درمانی و کنترل عوارض ناشی از رادیوتراپی سر و گردن بحث و گفتگو شود.

نصرتی تاکید کرد: تلاش می کنیم با ارایه آخرین علم روز دنیا در زمینه پرتو درمانی سطح کیفی کارشناسان این بخش را افزایش دهیم تا بیماران در روند اینگونه درمان آسیب و سختی کمتری را متحمل شوند.

وی ادامه داد: با این دیدگاه پیش رفتیم که بعد از برداشته شدن تحریم ها تجهیزات به روز در زمینه پرتو درمانی وارد کشور می شود و در این صورت کارشناسان برای کار با آنها نیاز به آگاهی دارند که یک بخش این کنگره مربوط به این موضوع است.

نصرتی گفت: یکی از دغدغه های کارشناسان رادیوتراپیست، ورود افراد غیرمتخصص به این عرصه است و چون این مرحله از درمان بسیار حساس و تخصصی است، لذا در این کنگره به این موضوع نیز پرداخته می شود.

وی به برنامه های جانبی کنگره اشاره کرد و گفت: تقدیر و تجلیل از پیشکسوتان پرتو درمانی که از حدود سال های ۵۰ مشغول به کار در این حرفه بودند، یکی از برنامه های جانبی این کنگره است که بر این اساس ۱۰ تن از پیشکسوتان معرفی و تجلیل می شوند.

نصرتی افزود: با توجه به اینکه اکنون ۵ دانشگاه علوم پزشکی در کشور فعال است مقرر شد از ۵ دانشجوی نمونه و فعال در رشته پرتو درمانی نیز تقدیر شود که این کار با هدف بالا بردن انگیزه در این دانشجویان انجام می شود.

در حاشیه این کنگره دو طومار به طور جداگانه یکی توسط کارشناسان پرتو درمانی و دیگری توسط دانشجویان این رشته تهیه شده است که مطالبات خود را در آن ذکر کرده اند.

در طومار مربوط کارشناسان خطاب به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی آمده است: پیرو نامه شماره ۴۱ مورخ پنجم تیرماه ۱۳۹۵ انجمن صنفی تکنولوژیست های رادیوتراپی، رادیولوژی و پزشکی هسته ای به آن وزارتخانه در خصوص برقراری قانون حق اشعه، گروه تقاضای برقراری بند حق اشعه را به طور مستقل در حکم استخدامی و همچنین پرداخت دیون آن از سال ۱۳۸۸ دارد.

همچنین در طوماری جداگانه دانشجویان، جذب دانشجو در رشته رادیوتراپی را مطابق با ظرفیت بازار کار خواستار شدند.