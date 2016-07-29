به گزارش خبرنگارمهر، هشتمین فستیوال پیانو و ویلون موسیقی رودکی شامگاه پنجشنبه در گرگان برگزار شد و هنرجویان این آموزشگاه برروی صحنه دومین تالار باشکوه کشور به اجرای برنامه پرداختند.

در این فستیوال ۱۴قطعه اجرا شد. قطعه اول به نام گردباد خزان توسط سیاوش محرابی پور اجرا شد، اجرای دوم مربوط به قطعه کلاسیک بود که طراوت عباسی آن را اجرا کرد.

نیما میرزا زنجانی، مبینا قیجی، حیدر جودی، سید حسین هاشمی، مهرناز شربت خوری، سحر پورسلطان از جمله هنرجویانی بودند که به اجرای قطعه پرداختند.

«گردباد خزان»، «برگ پاییز»، «حس تنهایی»، «پاییز طلایی و گیتار من»، «bumbie-be»، «spring» تعدادی از قطعاتی هستند که اجرا شدند.

در پایان این فستیوال با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از ۱۰ هنرمند پیشکسوت تجلیل شد.