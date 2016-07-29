به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانکها که در سالن استانداری خراسان رضوی برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال ۹۵ سالی با حساسیت های خاص خودش است و مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل تاکید داشتند و با اشاره به موضوع بنگاهها، اولویت نظام بانکی بر این مبنا ابلاغ شده و کار اجرایی آن نیز آغاز شده است.

وی افزود: در اقدامی ضربتی و سریع مشکل واحدهای کوچک و متوسط حل می شود و بر اساس بررسی صورت گرفته ۷ هزار و ۵۰۰ واحد با تامین مالی ۱۶ میلیارد تومان اشتغالشان مستمر می شود.

رشد پرداخت تسهیلات در سه ماهه نخست امسال

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در موارد خاص استثنائات ویژه ای قائل شده ایم گفت: این موارد شامل چک برگشتی، نسبت مالکانه زیر ۲۵ درصد و عدم پرداخت ها بوده است و به دلیل تحریم ها، این استثنائات را قائل شده بودیم.

سیف با اشاره به رشد چشمگیر تسهیلات در سه ماهه نخست امسال تصریح کرد: سه ماهه اول سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ رشد ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات را داشته ایم و این عدد در برخی بخش ها تا ۷۰ درصد بوده است که نشان دهنده جهت دهی درست است و ۸۳ درصد آن در بخش سرمایه در گردش بوده و امیدواریم شاهد تحقق رشد اقتصادی کشور در شرایط پسابرجام باشیم.

وی با بیان اینکه پیش بینی ما تحقق رشد ۵ درصدی است، ادامه داد: بحث یکسان سازی نرخ ارز در سال ۹۵ عملیاتی می شود و در یکی از اقدامات بانکها مجاز به عملیات ارزی آزاد می شود و صادر کنندگان هم می توانند به بانکها اعتماد کنند و ریسک موجود را کاهش دهند.

اطلاعات حقوق ها در بانک مرکزی نیست

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع حقوق های نجومی و برخورد با متخلفان آن گفت: اطلاعات حقوق ها در بانک مرکزی نیست و مربوط به مجمع بانکها می شود و دولت نیز به شدت در اقدامات غیر اصولی و غیر قانونی حساس است و پرونده مدیران عامل بانکهای مختلف هم توسط مرجع قضایی رسیدگی می شود که آخرین مورد آن موبوط به مدیرعامل بانک ملت است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره یکسان سازی سود سپرده و تسهیلات افزود: روند یکسان سازی سود سپرده گذاری و تسهیلات بانکی اجرایی شده و اکنون سود سپرده ها ۱۵ درصد و سود تسهیلات ۱۸ درصد شده است و بانک مرکزی مواردی را که عدول کرده اند رصد می کند تا مشکلات موجود برطرف شود.

سیف درباره آخرین اخبار بحث سوئیفت خاطرنشان کرد: در آخرین اقدام جلسه ای با حضور اصحاب رسانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و به مردم اعلام می کنیم که مشکل سوئیفت برطرف شده است و هدف منتقدان هم موضوع سوئیفت نبود بلکه گشایش اعتبار بود و پس از برقراری سوئیفت ۴۷۲ رابطه کارگزاری به‌وجود آمده است.

در هفته آینده مجوز رقابت با ارز آزاد به بانکها داده می شود

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: طرح اصلاح نظام بانکی تصویب و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است و مبانی اصلی وظیفه ای در سه محور اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود و بر اساس برنامه های صورت گرفته بازار بین بانکی فعال شده و موسسات مالی نیز ساماندهی شده اند.

سیف با اشاره به اینکه در هفته آینده مجوز رقابت با ارز آزاد به بانکها داده می شود، تصریح کرد: بر اساس این مجوز به بانکها اجازه داده می شود که به صورت مستقیم ارز آزاد را به مشتری بدهند و ابلاغیه آن از روز دوشنبه ۱۱ مرداد اجرایی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در جریان برنامه ها و مسائل مالی کشور باشد تاکید کرد: بی اطلاعی این مجموعه سبب ضعف و خلل در انجام کار می شود و باید عملکرد واقعی بانکها ارائه شود و بانکها با کمال مسئولیت فعالیت کنند و اولویت واقع شدن برای ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی به معنای تعطیل کردن سایر بخش ها نیست.

در نظام بانکی کشور کمی افراط وجود دارد

سیف ادامه داد: رشد ۴۴ درصدی تسهیلات اعطایی نتیجه تلاش صادقانه خادمان ملت در نظام بانکی کشور بوده است و این رشد در بخش کشاورزی ۷۰ درصد بوده و در سایر بخش ها هم از رشد خوبی برخوردار بوده است و امیدواریم آثار مطلوبش هم مشهودتر باشد.

وی با بیان اینکه دستاوردهای دولت یازدهم دستاوردهای مناسب پولی و بانکی بوده است، گفت: این موقعیت در شرایطی بوده که دستاورد بودجه ای شدیدی تزریق نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حمایت افراطی از بدحسابی باعث شده تا خوش حساب فکر کند سرش کلاه رفته و نباید بی نظمی را در کشور ترویج دهیم و در فضای اقتصادی و نظام بانکی کنونی همه بازیگران اقتصادی باید به هم کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه باید مبانی یکنواختی در نظام بانکی کشور داشته باشیم، بیان کرد: متاسفانه در نظام بانکی کشور کمی افراط وجود دارد که باید برطرف شود و به شکل یکنواخت درآید تا مشکلات وثیقه، دفترچه های شهرک های صنعتی، صندوق ضمانت سرمایه گذاری کوچک، نرخ سود و ... برطرف شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طبق ماده ۱۴۱ اگر مجموعه ای علائم ورشکستگی داشته باشد و ظواهر آن بروز کرده باشد اعطای تسهیلات برای بانک ناممکن می شود زیرا برای بازگشت تسهیلات مشکل به‌وجود می آورد و تسهیلات باید در شرایطی از سوی بانک اعطا شود که اطمینان لازم در بازگشت آن وجود داشته باشد.