به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک ها که در سالن شهدای استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: نیازمند مشارکت بانک ها در تمامی حوزه ها به ویژه کشاورزی و صنعت و معدن هستیم.

وی افزود: بانک ها در زمینه رشد منابع پیشرفت خوبی داشتند اما در خراسان رضوی با نبود واحدهای صنعتی بزرگ مواجه هستیم و یکی از مشکلات اساسی در کارهای اجرایی نگاه جزیره ای و جداگانه است، در صورتی که همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم که اگر مسیر حرکت آن درست نباشد همه آسیب می بینند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تفاوت میان تسهیلات و سودهای اعطائی است، خاطرنشان کرد: اگر بتوان با سپرده ها کار کرد می توان سوددهی خوبی هم به مردم داد، در غیر این صورت ضرر می کنیم.

وی ادامه داد: بیش از ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات آماده پرداخت در استان داریم و علت آن هم واکنش به موقع دولت در برخورد با موسسات غیرمجاز بوده است.

رشیدیان از بانک ها به عنوان شریک تولید نام برد و تصریح کرد: بانک ها شریک تولید هستند و باید برای حل مشکلات تولید و عبور از رکود مشارکت کنند.

وی تاکید کرد: رفع مشکلات واحدهای تولیدی تنها با تزریق پول و اعتبار مالی نیست و با عارضه یابی های صورت گرفته مشکلات موجود در استان شناسایی شده که حل آنها مستلزم مشارکت بانک ها است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بانک ها باید به کمک فعالان بخش تولید بیایند، عنوان کرد: کارخانه تعطیل به درد بانک ها نمی خورد و بانک ها باید در حوزه تولید به یاری تولیدکنندگان بیایند و شاه کلید حل مشکلات بانک ها هم در مشارکت بانک با تولید کننده است.

رشیدیان درباره مباحث بورس و سرمایه، گفت: بانک ها در زمینه موضوعات بورس و سرمایه باید به صورت مستقیم تر فعال شوند تا در این بخش هم شاهد رشد و پیشرفت باشیم.

وی افزود: ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب استحصالی استان بوده که ۸۹ درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می شود و باید به داد بخش های کشاورزی و دامداری خراسان رضوی رسید.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی ادامه داد: بالاترین صادرات استان در دو حوزه زعفران و سیب زمینی بوده است و بانک ها باید در بخش های آبیاری نوین، اصلاح بذر، الگوی کشت و غیره کمک کنند.

وی افزود: پس از برجام از هر هکتار کاشت گوجه فرنگی ۱۵۰ تن برداشت این محصول را داشتیم، در صورتی که در قبل از برجام میزان برداشتی در همین مساحت ۷۰ هکتار بود و باید کشاورزان خوشه تولید در بسته بندی و فرآوری داشته باشند.

رشیدیان گفت: مشهد به عنوان شهر سنگ های قیمتی جهان انتخاب شده و از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست حمایت بهتر برای صادرات این سنگ ها و همچنین فیروزه را داریم.