70 درصد روزهاي سال 85 شاخص كل مثبت بود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، علي صالح آبادي درجمع خبرنگاران گفت: شاخص هاي بورس درسال 82 و قبل از آن دائم در حال رشد و صعود بود كه بخشي از اين رشد بدون توجه به واقعيات بازار و اقتصاد كشورانجام گرفت و موجب شد تا قيمت ها به اصطلاح حبابي شود. اما از نيمه دوم سال 83 روند كاهش شاخص ها دربازار سرمايه شروع شد و به دنبال آن افزايش بي رويه كاهش قيمت ها آغاز شد.

صالح آبادي ادامه داد: مسائل سياسي مثل پرونده هسته اي نيز اثراتي بر شاخص داشتند اما دليل عمده اين بود كه در سال‌هاي قبل افزايش بي رويه وحبابي قيمت ها بود و اين كاهش بايد اتفاق مي افتاد و در حقيقت مسائل سياسي كاتاليزور شد.

وي گفت: دراواخر سال 84 دامنه نوسان را از 5 به 2 درصد كاهش داديم وافت شاخص كمتر شد ، زيرا اگر دامنه نوسان در 5 درصد باقي مي ماند صف هاي فروش بيشتر مي شد اما كاهش دامنه نوسان باعث شد اعتماد و اطمينان بيشتري بر بازار حاكم شود و روند شاخص ها منطقي تر گردد.

رئيس سازمان بورس خاطر نشان كرد: در اين دوره براي افزايش نقد شوندگي در بازار نماد بسياري از شركت‌ها بازگشايي شد و ما دراواخر سال 84 و اول سال 85 نماد بسياري از شركت‌ها را باز كرديم. با اين حال در مجموع دراكثر روزها در سال 85 بازار مثبت بود و حدود 70 درصد روزهاي سال 85 شاخص كل با ارقام مثبت به ثبت رسيد. البته بعد از برگزاري مجامع و به دليل بازگشايي نمايد شركت ها چند روزي شاخص كل افت كرد كه البته اين مسئله طبيعي بود.

صالح آبادي ادامه داد: در سال جديد اطمينان و اعتماد در بازار بيشتر شده و حجم مبادلات افزايش يافته است و با توجه به اينكه امسال غير از يكي دو شركت عملا بازار گردان نداريم حجم مبادلات مربوط به فعاليت بازار است و بررسي ها نشان مي دهد كه حجم معاملات دفعات مبادلات و ارزش مبادلات افزايش يافته كه اين مسئله همانطور كه اشاره كرديم ناشي از بازرا گرداني نبوده و شرايط بازار بهتر شده است.

وي گفت: با اين شرايط وضعيت خوب است و همين امروز سهام بسياري از شركتها در صنايع مختلف با صف خريد همراه مي باشند و فكر مي كنم امروز همانطور كه وعده داده بوديم توانسته ايم اعتماد را به بازار بازگردانيم. حساسيت بازار هم نسبت به بسياري از مسائل كم شده و بازار روند منطقي خود را طي مي كند وضعيت به طور كلي خوب است.

رئيس سازمان بورس گفت: وظايف مهمي همچون شفافيت و شفاف سازي را در معاملات بورس پيگيري مي كنيم و دراين حوزه يكي آئين نامه انطباقي بود كه در دي ماه 84 به تصويب بورس رسيد . اين آئين نامه شركت ها را موظف مي كند كه يكسري اصول را كه سازمان مد نظر دارد در دستوركار داشته باشند، مسائلي مثل تقسيم سود را درآيين نامه قرارداديم زيرا برخي شركت ها سودي را تقسيم مي كردند كه واقعي نبود و سود كاغذي بود.

وي تصريح كرد:اين مسائل مي تواند بر بازار اثر مثبت بگذارد و هر چه سود واقعي باشد قيمتي كه در بازار تعيين مي شود عادلانه است. مثلا اگر شركتي 100 تومان سود خود را اعلام كند و قيمت آن 500 تومان باشد P/E آن برابر با 5 است و اگر سود واقعي شركت 100 تومان نباشد و مثلا 50 تومان باشد با اين حساب سهم حدود 250 تومان مي ارزد و 250 تومان بقيه اضافه بوده است و درواقع حباب است كه يك روزي اين قيمت پايين مي آيد.

صالح آبادي ادامه داد: در خصوص افزايش سرمايه نيز مبناي بورس صوري نباشد و سازمان بورس با اين افزايش سرمايه موافقت نمي كند و در مجموع درحوزه افزايش سرمايه سعي كرديم منطقي عمل كنيم.

وي گفت: يكي يگراز اقدامات سازمان بورس در زمينه شفاف سازي اين بود كه حسابرسان موظف شدند در مورد اطلاعات مالي گذشته شركت هاو هم اطلاعات آتي شركت ها نظر بدهند همچنين مصوبه اي از شواي بورس گرفتيم تا حسابرسان درمورد صورت هاي ملي و سود شركت ها نظر بدهند.

صالح آبادي ادامه داد: درحوزه معاملات بايد شفاف سازي صورت گيرد و بايد معاملات سالم باشد و ما درحال حاضر نرم افزار نظارتي داريم كه اين نرم افزار مي تواند بسياري از اتفاقات را در معاملات تشخيص دهد و ما بر بازاركنترل داريم و اتفاقات غير عادي را متوجه مي شويم.