امیر اسماعیلی درگذشت مادر شهید صیاد شیرازی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در پیامی درگذشت خانم شهربانو شجاع مادر شهید سپهبد علی صیاد شیرازی را تسلیت گفت.

متن پیام امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«انا لله و انا الیه راجعون»

خبر رحلت جانسوز بانوی معظم حاجیه خانوم شهربانو شجاع، والده مکرمه سرباز رشید اسلام امیر سپهبد علی صیاد شیرازی موجب تالم و تأثر عمیق اینجانب و کارکنان ولایتمدار این قرارگاه گردید.

بانویی بزرگوار و تربیت یافته مکتب حضرت زهرا(س) که در دامن خویش سربازی جان بر کف و عاشق ولایت تربیت کرد که با تأسی از سرور و سالار شهیدان تمام هستی خود را در دفاع از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طبق اخلاص نهاد.

اینجانب این ضایعه جانسوز را خدمت ولی امر مسلمین جهان، مقام معظم فرماندهی کل قوا(مد ظله العالی)، خانواده معظم شهدا و مردم ولایتمدار عزیزمان و همچنین بیت معزای آن عزیز سفر کرده تسلیت عرض می نمایم.

از آستان حضرت باری تعالی خاشعانه استدعا داریم که ایشان را با سرور زنان عالم حضرت صدیقه کبری(س) محشور فرماید.