به گزارش خبرگزاري مهر ، در جريان وقوع 49 حريق شبانه روز گذشته ، 2 منزل مسكوني ، 11 نقطه از معابر شهري ، 10 منطقه از فضاهاي سبز ، 17 وسيله نقليه و 3 مغازه از جمله اماكني بودند كه در طول شب و روز گذشته در كام آتش فرو رفته و خساراتي به آنها وارد شد.

بر اساس اين گزارش ، ماموران آتش نشاني علاوه بر اطفاي اين حريق ها در عمليات امداد و نجات حوادث مختلف از جمله 4 حادثه محبوس شدن افراد در داخل ساختمان ها ، 5 حادثه آسانسور ، 6 حادثه نشت آب ، 4 حادثه رانندگي شركت كرده و تواستند 11 نفر از حادثه ديدگان را نجات دهند.

در مجموع طي شبانه روز گذشته 610 مامور آتش نشاني با به كارگيري 200 دستگاه خودرو ايمني و آتش نشاني ، عمليات اطفايي و امدادي انجام دادند.