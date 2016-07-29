بهمن طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سهمیه های المپیکی استان گلستان بیان کرد: خدا را شکر می کنم که تعداد سهمیه های المپیکی گلستان به سه سهمیه افزایش یافت. در این دوره به دنبال کسب سهمیه بودیم که حاصل شد و در دوره بعدی باید به دنبال کسب مدال المپیک باشیم.

طیبی اظهار کرد: بعد از بازی های المپیک ستاد حمایت از ورزشکاران بازی های آسیایی و المپیک تشکیل خواهد شد و ورزشکارانی که توانایی کسب سهمیه و مدال در این رقابت ها را دارند در حد توان مورد حمایت قرار خواهیم داد.

وی از رتبه استان در حوزه ورزش سخن گفت و خاطرنشان کرد: استان گلستان در ارزیابی ئی که به تازگی از سوی وزارت ورزش اعلام شده در مجموع حوزه های مختلف جزو هشت استان برتر کشور بوده و کسب چنین جایگاهی نشان دهنده این است که همه دست اندرکاران ورزش استان برای رشد و پیشرفت ورزش به همدیگر کمک می کنند.

وی همچنین درباره دیدار اخیر جامعه ورزش استان با نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: آیت الله نورمفیدی نگاه دقیق و تخصصی نسبت به ورزش دارند و از عملکرد ورزش و جوانان استان در ۱۵ ماه اخیر ابراز رضایت کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان افزود: گزارشی که درباره کارهای زیربنایی و استعدادیابی و برگزاری المپیاد ورزشی نوجوانان ارائه شد مورد توجه ایشان قرار گرفت و تاکید کردند باید مقدار بیشتری در حوزه ورزش همگانی فعالیت کنیم.