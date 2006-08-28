احيا تمدن اسلامي در آفريقا توسط دانشگاه آزاد / 45 هكتار زمين مرغوب دارايي دانشگاه آزاد در كشور زنگبار

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "منجمي" نخستين رئيس يك دانشگاه ايراني در آفريقا واحد زنگبار با بيان اين مطلب گفت: دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي كمك به توسعه علم در كشورهاي اسلامي اقدام به تاسيس واحدهاي دانشگاهي در كشورهاي اسلامي مي كند.

مدرس واحد علوم و تحقيقات تهران در خصوص ويژگي هاي كشور زنگبار و اهداف احداث دانشگاه آزاد اسلامي در اين كشور اظهار داشت : زنگبار با مساحت تقريبي 9 هزار كيلومتر مربع ، جزيره اي در شرق سرزمين اصلي تانزانيا است كه جمعيت اصلي آن را مسلمانان تشكيل مي دهند و هدف از انتخاب اين كشور براي احداث دانشگاه آزاد اسلامي كمك به امر تحصيل علم و پژوهش قشر عظيم مسلمانان اين كشور است.

وي افزود: تاسيس واحد زنگبار در سال 78 مورد تصويب هيات امنا دانشگاه آزاد اسلامي قرار گرفت و در 12 اسفند ماه 83 با حكم رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان نخستين رئيس واحد زنگبار انتخاب شدم. سپس با پيگيري هايي كه صورت گرفت موفق شديم حدود 45 هكتار زمين در بهترين نقطه از زنگبار را به نام دانشگاه آزاد اسلامي اخذ و سند واگذاري آن را از سوي دانشگاه با وزير اين كشور امضا كنيم.

وي افزود: ضمنا زمين مذكور دقيقا مجاور دانشگاه كشور عربستان سعودي است كه حدود 12 سال پيش فعاليت خود را آغاز كرده است.

منجمي در ادامه به تعداد رشته هاي مصوب و آغاز فعاليت آموزشي واحد زنگبار اشاره كرد و گفت: در اين زمان با پيگيري هاي انجام شده، تعداد 15 رشته در مقاطع مختلف به تصويب وزارت علوم رسيد. همچنين مذاكراتي با مسئولان وزارتخانه بازرگاني و توريسم آن كشور براي آموزش داوطلبان صورت گرفت.

وي افزود: در اين راستا "سميا حسن" وزير بازرگاني و توريسم كشور زنگبار از دكتر جاسبي رئيس شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام و هيات همراه به منظور انعقاد قرارداد و آغاز فعاليت آموزشي مشترك آن وزارتخانه با دانشگاه آزاد اسلامي دعوت رسمي به عمل آورد كه به وي تقديم شد.

رئيس سابق واحد زنگبار سپس به فعاليت هاي فرهنگي انجام شده در واحد زنگبار اشاره كرد وگفت: با توجه به فقدان كتاب هاي علمي در كشور زنگبار و نياز وافر دانش پژوهان به كتاب هاي تخصصي ، كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنگبار با دو هزاركتاب تخصصي در حضور معاون وزير علوم زنگبار و واعظي سفير جمهوري اسلامي ايران در تانزانيا افتتاح شد.

وي در خصوص ميزان علاقه مندي قشر تحصيل كرده كشور زنگبار به ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر تحصيلي و همچنين وضعيت حرفه پزشكي و درماني گفت: اكثر دبيران رشته علوم در آن كشور علاقه مند به ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر هستند و به لحاظ اينكه دانشگاه آزاد اسلامي در امر پرورش مدرسان دانشگاه به رشد چشمگيري رسيده است به راحتي مي تواند از اين استادان در امر تدريس برادران مسلمان بهره بگيرد.