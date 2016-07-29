مسئولان امر موظف به برخورد با مظاهر بدحجابی در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت ضمن تسلیت به مناسب فرا رسیدن سالروز شهادت امام صادق (ع)، اظهار کرد: متأسفانه بعد از پیامبر، شرایط در جامعه و حکومت ها به سمتی رفت که ائمه اجازه بیان حقایق دین برای مردم را نداشتند و این وضعیت روز به روز بدتر می شد.

وی با اشاره به شرایط پیش از زمان امامت امام جعفر صادق (ع) تصریح کرد: در شرایط خفقان حکومت بنی امیه و درست زمانی که مردم دیگر از فساد و ظلم موجود در جامعه به تنگ آمده بودند، امام محمد باقر (ع) توانستند شاگردانی را تربیت کنند که در راه احیا و ترویج اسلام ناب محمدی، قدم بردارند.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین به زمان امامت امام جعفر صادق (ع) اشاره کرد و گفت: ایشان نیز راه پدر بزرگوار خود را ادامه داده و در زمان ۳۳ سال امامت خود، بیش از چهار هزار شاگرد تربیت کردند که از آنها بیش از شش هزار جلد کتاب باقی ماند.

آیت الله قربانی خاطرنشان کرد: از این رو است که امام جعفر صادق (ع) به عنوان رئیس مذهب شیعه شناخته شده اند.

لزوم برخورد با مظاهر بدحجابی در جامعه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت به مناسبت سالروز درگذشت آیت‌الله مشکینی از ایشان به عنوان روحانی برجسته و متدینی نام برد که در تقوا و تدین کم نظیر بود.

امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به روز اهدای خون از مردم گیلان خواست تا هرچه بیشتر در اقدام به این حرکت خداپسندانه مبادرت ورزند.

آیت الله قربانی همچنین فرارسیدن روز دختر را به تمام دختران تبریک گفت و خاطرنشان کرد: دختران امروز مادران آینده بوده و باید از مولود این روز حضرت معصومه(س) که به یمن میلاد ایشان به نام روز دختر نامگذاری شده الگو بگیرند.

نماینده ولی فقیه در گیلان ظاهر نامناسب برخی زنان و دختران در سطح جامعه را نگران کننده دانست و تأکید کرد: زنان و دختران ما باید از زنان اهل بیت (ع) و زنان پاکدامنی که در طول تاریخ از آنها بارها یاد شده الگوبرداری کنند و مسئولان امر نیز موظف به برخورد با مظاهر بدحجابی در جامعه هستند.

وی در ادامه سخنان خود به هفته حج اشاره کرد و گفت: ممانعت از حضور حج گذاران ایرانی توسط دولت آل سعود حرکتی بی شرمانه است و بی شک این عمل از جانب خداوند بی پاسخ نخواهد ماند.

امام جمعه رشت همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوع حقوق های نجومی در کشور تصریح کرد: این موضوع دستمایه شیطنت ها و تبلیغات سوء دشمنان علیه نظام اسلامی شده و لازم است تا قوه مقننه با وضع قانونی محکم و صریح، راه سوءاستفاده برخی سودجویان از بیت‌المال را ببندد.