وحدت در جامعه تقویت شود/لزوم پرهیز از تفرقه افکنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محمد صباحی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان با تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: سیره ائمه اطهار (ع) مسیر سعادت و کامیابی است و می تواند زندگی انسان را متحول کند.

وی با اشاره به تاکیدات امام راحل (ره) در خصوص حفظ وحدت در جامعه گفت: دشمنان به دنبال تفرقه افکنی در جامعه هستند.

حجت الاسلام صباحی با اشاره به لزوم پرهیز از اختلاف و تفرقه افکنی اظهار کرد: باید وحدت در جامعه حفظ و تقویت شود.

وی با بیان اینکه دشمن از تفرقه افکنی جواب گرفته است، افزود: نباید اجازه دهیم دسیسه های دشمنان به سرانجام برسد و باید با هوشیاری توطئه های دشمنان را نابود کرد.

امام جمعه موقت کرمان همچنین با گرامیداشت سالروز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: همچنین ۱۴ مرداد مصادف با سالگرد مشروطیت و شهادت شیخ فضل الله نوری است.

وی با اشاره به تشکیل ۲۰۰ حزب و گروه طی یک سال در دوران مشروطه افزود: در نهایت اختلاف منجر به شکست مشروطه شد.

حجت الاسلام صباحی با اشاره به اینکه براساس عقل سیاسی نباید با کسانی که مقصد و هدف مشترک داشته اما مسیر متفاوت داریم تفرقه و اختلاف داشته باشیم گفت: اقتدار و قدرت نظام و هوش سیاسی در کنار یکدیگر باعث می شود سرنوشتی مشابه مشروطه نداشته باشیم.