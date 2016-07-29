به گزارش خبرنگار مهر، جنگل های ویسیان شهرستان دوره چگنی که روز گذشته دچار آتش سوزی شده بودند بار دیگر ظهر امروز گرفتار آتش شدند.

روز گذشته ساعت یک بعدازظهر آتش سوزی در جنگل های بخش ویسیان، میره و قلاوند شهرستان دوره چگنی آغاز شد و بر اساس گفته مسئولان در این آتش سوزی ۲۰۰ هکتار از جنگل های استان از بین رفتند و امروز بار دیگر جنگل های این بخش گرفتار آتش شدند.

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آتش سوزی در جنگل های ویسیان از ساعتی پیش دوباره آغاز شده است.

وی با بیان اینکه آتش سوزی در همان مکانی آغاز شده که روز گذشته طعمه حریق شده بود، تصریح کرد: عوامل امدادی، فرماندار دوره چگنی و مدیرکل منابع طبیعی استان در محل حاضر شده و عملیات اطفاء حریق آغاز شده است.

آریایی با اشاره به اعزام تیم های اطفای حریق به منطقه عنوان کرد: احتمال عمدی بودن آتش سوزی وجود دارد.

شیرزاد نجفی مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان نیز با اشاره به حضور تیم های منابع طبیعی برای اطفای حریق در محل حادثه، تاکید کرد که حریق در کنترل قرار دارد.

بنابراین گزارش جنگل‌های لرستان با قرارگیری در قلب زاگرس اهمیت حیاتی برای این زیست بوم منحصر به فرد دارند چرا که از وسعت ۵.۸ میلیون هکتاری جنگل‌های ۱۱ استان زاگرسی ۱.۲ میلیون هکتار در لرستان قرار دارد تا این استان حائز رتبه دوم وسعت جنگل‌ها باشد، عنوانی که وقوع مخاطرات مختلف طبیعی و انسانی آن را تهدید می‌کند.

استان لرستان به رغم دارا بودن ظرفیت‌های منحصر به فرد در زمینه اراضی جنگلی و مرتعی با مخاطرات جدی مواجه است، مخاطراتی که می رود عرصه های طبیعی این دیار را به دشت‌های بدون آب و علف تبدیل کند.

وقوع آتش سوزی های گاه و بیگاه در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، چرای بی‌رویه دام، تعرض به عرصه های طبیعی و تغییر کاربری‌ها، خسارات خشکسالی و ریزگردها، اجرای پروژه های عمرانی غیرکارشناسی و... هر کدام زخمی را بر تن زاگرس زده‌اند تا سکته های مختلف، قلب این اکوسیستم را هر روز ضعیف‌تر کند.