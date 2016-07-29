به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان ضمن گرامیداشت ۱۴ مردادماه سالروز نهضت مشروطه، اظهار داشت: امام فرمودند که از مشروطه عبرت بگیرید. دشمن توانست ملت را از روحانیت جدا کند و انقلاب از بین رفت. به دلیل اینکه ملت با روحانیت سازش نداشت استبداد ایجاد کردند.

وی اضافه کرد: امروز جنگ احزاب شروع شده، تمام دشمنان دست به دست هم داده‌اند و در صورتی پیروز هستیم که اطاعت محض، قلبی از جانشین امام زمان داشته باشیم و در این‌صورت شیطان نابود خواهند شد.

امام جمعه آبدان با اشاره به مسئله نفوذ، بیان کرد: چون دشمن با جنگ نتوانسته این انقلاب را دچار مشکل کند، نفوذ در سیاستمداران را در دستور کار دارد.

وی با بیان اینکه گاهی ملت دو دسته می شوند، افزود: عده ای می گویند این آیت الله درست می‌گوید و دیگری می گویند آن آیت الله درست می گویند و نتیجه می شود مانند انقلاب مشروطه که شیخ فضل الله نوری را بر سر دار کردند و مردم پای دار کف می‌زدند.

حجت‌الاسلام حمیدی‌نژاد ادامه دادک برخی روحانیون که در حد مرجعیت هم هستند ولی دشمنی با نائب امام زمان را علنی کرده اند و عده ای هم دنبال آنها هستند. فقط اطاعت محض باعث پیروزی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مسئولان در مقابل مفاسد اجتماعی و اقتصادی درست عمل نکنند فاجعه رخ می‌دهد و مردم اعتماد به انقلاب را از دست می دهند و دشمن در نفوذ خود موفق خواهد شد.

حمیدی‌نژاد افزود: مفاسد اقتصادی که بر ملا شده خواسته مردم برخورد جدی با کسانی است که خون مردم را مکیده‌اند. دولت مردان جدی نگرفتند تا تبدیل به خواست عمومی شد و باز هم قوی عمل نمی کنند.

وی گفت: قوه قضائیه هم باید برخورد جدی شود چراکه برخورد اسلام با همه یکسان است. رئیس داده انقلاب تهران گفته است که رییس جمهور بهتر بود تقاضای حبس ابد برای برادر خود می کرد، اگر جرم او اینگونه است باید برخورد شود تا مردم امیدوار شوند. و به دولت اعتماد پیدا می کنند و هر کاری که برای پوشاندن این موضوع انجام شود مردم کوتاه نمی آیند.

امام جمعه آبدان اضافه کرد: رژیم آل سعود ملعون که خود را خادم الحرمین می نامیدند ولی امروز خود هم نمی توانند این حرف را بزنند. کسانی که کافرند و از رفتن مسلمانان به حج را خدا را بسته اند عذاب دردناک خدا را خواهند چشید.

وی ادامه داد: آل سعود بازماندگان ابوسفیان هستند. از مسئولان دیپلماسی می‌خواهیم که حتما جواب یاوه گویی‌های آنها را بدهند. جرأت کرده اند که می گویند آروزی نابودی ایران داریم.

حمیدی‌نژاد تصریح کرد: زمانی که رهبر انقلاب فریاد کشید اگر وزیر امور خارجه قوی عمل می کرد امروز هم مردم ما از حج رفتن محروم نمی شدند.