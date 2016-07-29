به گزارش خبرگزاری مهر، پیکرهای پاک و مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس ( شهید ۲۲ساله، عملیات رمضان محل شهادت ، محل شهادت شرق بصره، شهید ۲۳ ساله عملیات والفجر ۸) روز شنبه نهم مرداد ماه همزمان با سالروز شهادت امام صادق (ع) تشییع و درمحل یادمان شهدای مسجد جامع نور ولایت سوهانک خاکسپاری می شوند.

تشییع و خاکسپاری این دو شهید گمنام با حضورمسئولان کشوری و لشگری در مسجد جامع نور ولایت سوهانک برگزار می‌شود.

مراسم تشییع این دو شهید گمنام از مقابل کلانتری ۱۶۴قائم واقع در بزرگراه ارتش، ابتدای بلوار قائم به طرف میدان قائم، خیابان شهید خندان، مسجد جامع نور ولایت برگزار و همچنین مراسم یابودی عصر روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه از ساعت ۱۷تا ۱۹ در مسجد جامع نور ولایت برگزار خواهد شد.

گفتنی است، ۱۱شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت ششمین پیشوای مسلمین جهان، امام جعفرصادق (ع) در هفت نقطه از استان تهران تشییع و خاکسپاری می شوند.