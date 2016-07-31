مجله مهر: کریستیانو رونالدو در سال ۲۰۱۶ توانست با تیم ملی کشورش قهرمان اروپا شود، این بازیکن پرتغالی که از زمان ظهور افتخارات مختلفی را با نام کشورش بدست آورده و نام «پرتغال» را در شرایط گوناگونی بر سر زبان انداخته، حالا باید خوشحال باشد که کشورش به دلیل خدماتی که انجام داده میخواهد فرودگاه شهر مادریا-محل تولد رونالدو- را به نام او کند و احتمالا باعث رونق این شهر ساحلی شود. این اتفاق بهانهای شد تا نگاهی داشته باشیم که فرودگاههای بزرگی که به نام شخصیتهای بزرگ دنیا نامگذاری شدهاند، بیندازیم.
فرودگاه امام خمینی
در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر تهران و کشور ایران واقع شده و نام آن از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است. سید روحالله خمینی اولین رهبر و اولین ولیفقیه نظام جمهوری اسلامی ایران بود، او که رهبر انقلاب سال ۵۷ ایران است، پس از اعلام نتیجه انخابات تعیین نظام انقلاب، نظام جهوری اسلامی را پایهگذاری کرد. او بیش از چهل عنوان کتاب نوشته و یک بار به دلیل سخنرانی که در سال ۴۲ خطاب به شاه انجام داده بود، ۱۰ ماه زندانی شد. او همچنین یک سال بعد بار دیگر به دلیل اعتراض به قانون کاپیتولاسیون ۱۵ سال تبعید شد که در این مدت از اوضاع ایران دور نبود و با اعلامیهها و پیامها مخالفان نظام شاه را رهبری میکرد.
فرودگاه آبراهام لینکن
فرودگاهی با طول باند ۲۴۳۹ متر است و در شهر اسپرینگفیلد امریکا واقع شده است. این فرودگاه نام شاهنزدهمین رئیس جمهور ایالت متحده امریکا را بر خود دارد، لینکلن از آن جهت در تاریخ امریکا شخص مهمی به حساب میآید که توانست تاریخ بردهداری در امریکا را خاتمه دهد و اعلامیه آزادی بردگان و متمم سیزدهم قانون اساسی را به همین جهت به نتیجه رساند. او همچنین به دنبال آزادی، خردورزی، برابری و دموکراسی در امریکا بود.
فرودگاه اسکندر کبیراسکوپیه
این فرودگاه در شهر اسکوپیه کشور جمهوری مقدونیه قرار دارد و طول باند آن ۲۹۵۰ متر است. اسکندر را که یکی از موفقترین فرماندهان نظامی سراسر تاریخ میدانند، تا قبل از سیسالگی میتواند بزرگترین امپراطوری دنیای باستان را تشکیل دهد که از دریای یونان تا هیمالیا گسترده باشد. او پادشاه مقدونیه بوده و با اینکه در متون زرتشتی ایرانی از او به عنوان اسکندر ملعون نام برده میشود و شکست سختی را به داریوش شاه وارد کرده، اما در تاریخ مقدونیه پادشاه تاثیرگذاری بوده است.
فرودگاه اقبال لاهوری
این فرودگاه در شهر لاهور کشور پاکستان قرار گرفته و باندی به طول ۲۹۰۰ متر دارد. لاهوری شاعر، فیلسوف و سیاستمدار پاکستانی است که اشعار زیادی به زبانهای فارسی و اردو دارد. البته او کسی است برای اولین بار ایده کشور مستقل برای مسلمانان هند را مطرح کرد و از همین جهت کشور هند به وجود آمد، اقبال لاهوری در پاکستان «شاعر ملی» نامیده میشود.
فرودگاه آتاترک
این فرودگاه که در کشور ترکیه واقع شده به یاد مصطفی آتاترک، بنیانگذار جمهوری ترکیه نام گذاری شده و نیروی هوایی ارتش این کشور نیز پایگاه نظامی در فرودگاه دارد. مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک دولتمرد و بنیانگذار جمهوری ترکیه بوده و در سال ۱۹۱۴ با سپاهی کوچک در باربر تهاجم سنگین نیروهای دریایی بریتانیا و فرانسه ایستادگی و از سقوط استانبول جلوگیری میکند.
فرودگاه رفیق حریری بیروت
فرودگاهی که در مرکز شهر بیروت و کشور لبنان قرار گرفته است. رفیق بهاالدین حریری سیاستمدار و نخستوزیر لبنانی بود که نقش کلیدی در بازسازی شهر بیروت داشت، او همچنین رهبری پنج کابینه در دولت لبنان را بر عهده داشته است. رفیق حریری را افراد ناشناسی ترور کردند و سازمان ملل تحقیقاتی را پیرامون قتل او آغاز کرده بود. ترور حریری باعث تغییرات زیادی در لبنان شد.
فرودگاه بینظیر بوتو
در شهر راولپندی کشور پاکستان قرار گرفته و باندی به طول ۳۲۸۷ متر دارد. بینظیر بوتو نخست وزیر پاکستان از حزب مردم بود و اولین زن مسلمانی بود که که در تاریخ جهان اسلام مقام نخست وزیری یک کشور اسلامی را بدست آورده است. با اینحال او را به اتهام فساد مالی از این مقام برکنار کردند. این سیاستمدار را که مادرش از کردهای ایران است، ترور کردند.
فرودگاه گالیله
با طول باند ۳۰۰۲ متر در شهر پیزا کشور ایتالیا قرار دارد. گالیله دانشمند و مخترع ایتالیایی بود که در دهه ۱۶ و ۱۷ میلادی زندگی میکرد و یکی از پایهگذاران تحول علمی و ورود به دوران دانش نوین بودهاست. البته شهرت اصلی گالیله به نظریه کوپرنیک برمیگردد، همانی که میگوید زمین مرکزیت جهان نیست و بابت همین موضوع او را دردادگاه محاکمه کردند.
فرودگاه کریستف کلمب
در امریکا قرار دارد و طول باندش هم ۲۹۱۵ متر است. کلمب دریانورد ایتالیایی بوده که بر حسب اتفاق قاره امریکا را کشف میکند. او که ماموریت داشته از سمت غرب ایتالیا به هندوستان برود، به جای اینکه به آسیا برسد، امریکا را کشف میکند و البته خودش هرگز ندانست که قارهای ناشناخته را کشف کرده است. او را هم مسئول کشتار دهها میلیون از بومیان و عامل استثمار امریکا و هم عامل گسترش فرهنگ و تمدن غرب میدانند.
فرودگاه جورج بست بلفاست
این فرودگاه در شهر بلفاست کشور ایرلند شمالی قرار گرفته و طول باند آن ۱۸۲۹ متر است. جرج بست فوتبالیست متولد ایرلند شمالی است که و را با بازیهایش در منچستر یونایند به خاطر میآورند، او در سال ۱۹۶۸ جام قهرمانان اروپا را منچستر بدست آورد و خودش هم به عنوان بهترین بازیکان سال معرفی شد.
فرودگاه جرج بوش
در شهر هیوستون ایالت تگزاس قرار گرفته و از پر رفت و آمدترین فرودگاههای جهان است. به نام جرج هربرت واکر بوش، چهل و یکمین رئیس جمهور ایالت متحده امریکا نامگذاری شده است.
فرودگاه ایندیرا گاندی
با طول باند ۳۸۱۰ در شهر دهلی کشور هند قرار گرفته است. ایندیرا گاندی که هیچ نسبت خویشاوندی با ماهاتما گاندی معروف نداشته، یکی از سیاستمداران پربحث هندی محسوب میشده است.
فرودگاه جان افکندی
در شهر نیویورک و ایالت نیویورک قرار گرفته و یکی از پر رفت و آمدترین فرودگاههای جهان است. فرودگاه دیگری به همین نام در شهر آشلند، ویسکانسین امریکا قرار دارد که باندی ۱۵۸۵ دارد. جان افکندی سی و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده امریکاست، او طی جنگ جهانی دوم در اقیانوس ارام ناوبان بود و به خاطر شجاعتی که در نجات سربازانش داشت، مدال گرفت. او در ۴۳ سالگی رئیس جمهور شد و از این رو جوانترین رئیس جمهور تاریخ امریکا محسوب میشود.
فرودگاه لیون-سنت اگزوپری
فرودگاهی در شهر لیون کشور فرانسه است که باند ۴۰۰۰ متری دارد. اگزورپری نویسنده و خلبان اهل فرانسه است که البته او را به خاطر شاهکارش «شازده کوچولو» میشناسیم. این کتاب در قرن اخیر به عنوان سومین کتاب پرخواننده جهان معرفی شده بود و جانمایه آن از یک اتفاق واقعی بود که برای خود اگزوپری رخ داده، ولی در ادامه به دلیل اشاره به نکتههای عمیق و روانی بسیار کتاب تاثیر شگرفی بر خوانندههای خودش داشت.
فرودگاه سیمون بولیوار
با طول باند ۱۷۰۰ متری در شهر سانتامارتا در کشور کلمبیا قرار دارد. فرودگاه دیگری با همین نام در شهر کاراکاس کشور ونزوئلا با طول باند ۳۵۰۰ متر واقع شده است. سیمون بولیوار با اینکه اصلیتی ونزوئلایی دارد، اما کشورهای همسایه دیگر هم او را به واسطه جنبش استقلال طلبانهای که داشته از خود میدانند و از همین جهت نام او را هم در ونزوئلا و هم در کلمبیا میتوان دید.
فرودگاه یاسر عرفات
این فرودگاه در نوار غزه فلسطین قرار گرفته و باندی با طول ۳۰۷۶ دارد. یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین و رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین بوده است. او همچنین بنیانگذار جنبش فتح هم بوده است. البته فرودگاه یاسر عرفات در غزه طی بمبارانهایی که اسرائیل به این منطقه داشته، خراب شده است.
نظر شما