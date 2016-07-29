عبدالمجید دهرده در گفتگو باخبرنگار مهر گفت:حدود ساعت ۱۵:۳۰دقیقه عصر جمعه گزارش مبنی برغرق شدن جوانی در چاه نیمه دریافت کردیم که فورا تیم غواصی به محل اعزام شد.

وی بیان کرد: تلاش برای پیداکردن جسد ادامه دارد ومتاسفانه هنوز موفق به پیداشدن آن نشده ایم.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان زهک افزود: شخص غرق شده ۱۸سال سن دارد ودر صورت پیداشدن جسد وی، مراتب متعاقبااطلاع رسانی خواهدشد.

قابل ذکر است چاه نیمه چاله‌های طبیعی بزرگی درفاصله ۵۰ کیلومتری شهر زابل و۵کیلومتری شهرستان زهک ودر کنار روستای قلعه نو قرار دارد. آب مازاد رودخانه هیرمند توسط کانالی به آن هدایت می‌شود.

گنجایش این مخازن ۷۰۰ میلیون متر مکعب است که به صورت دریاچه مصنوعی در آمده‌است. ظرفیت کل این چاه نیمه‌ها در بهترین حالت یک هفتم تالاب بین‌المللی هامون است.