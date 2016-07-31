حجت الاسلام حسین صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به استقبال خوب از طرح اوقات فراغت سال جاری دامغان ابراز داشت: ۱۰ پایگاه اوقات فراغت از بیستم تیرماه تیرماه تا پایان مرداد ماه سال جاری برگزاری کلاس های تابستانی طرح اوقات فراغت را بر عهده دارند.

وی افزود: ۴۵۰ دانش آموزان دختر و پسر سطوح اول، دوم و سوم راهنمایی دامغان با حضور در پایگاه ها و کانون های فرهنگی شهری و روستایی از کلاس های طرح اوقات فراغت بهره مند می شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دامغان درباره موضوع کلاس های آموزشی طرح اوقات فراغت این اداره، گفت: کلاس های قرآن کریم شامل روخوانی، روانخوانی، تجوید، تفسیر و حفظ، آشنایی با احکام، برگزاری گفتمان های دینی در موضوعات گوناگون اعتقادی و اخلاقی و مسائل روز، کلاس ها و مسابقات ورزشی و هنری و... از جمله این برنامه های آموزشی است.

صبوری با اشاره به اینکه هدف از برنامه‌های اوقات فراغت تامین نیازهای فرهنگی جوانان و نوجوانان و تحکیم باورها و اعتقادات دینی آنان است، ابراز داشت:۶۰ نفر از منتخبان کلاس های طرح اوقات فراغت نیز به اردوی تفریحی در شهر فیروزکوه اعزام می شوند.

وی افزود: برنامه ریزی صحیح در زمینه اوقات فراغت و بهره گیری مناسب از آن به‌ویژه در فصل تابستان می تواند اثرات مثبت فراوانی در زندگی انسان بر جای گذارد و باعث خلاقیت کودکان و نوجوانان شود.